Das Stühlerücken in den Osttiroler Amtsstuben geht weiter. Nachdem es in der Gemeinde Lavant mit Stefanie Ganeider (40) eine neue Bürgermeisterin gibt, und in Strassen der Nachfolger für Franz Webhofer gesucht wird, ist die Pustertal-Gemeinde Heinfels an der Reihe. In dieser Woche wurden der neue Bürgermeister und Vizebürgermeister offiziell angelobt. Nach über 20 Jahren an der Spitze der Gemeinde legte Georg Hofmann sein Amt als Bürgermeister zurück – die Kleine Zeitung hatte vorab berichtet. Mit Johann Kraler übernimmt nun der bisherige Vizebürgermeister die Führung der Gemeinde. Die Funktion des Bürgermeister-Stellvertreters geht an Erwin Bachmann über.

Angelobung durch Bezirkshauptfrau Bettina Heinricher

Die Angelobung erfolgte in der Bezirkshauptmannschaft Lienz durch Bezirkshauptfrau Bettina Heinricher. In diesem Rahmen legten der neue Bürgermeister sowie sein Stellvertreter das Gelöbnis auf die Bundes- und Landesverfassung ab. Heinricher: „Das Ableisten des Gelöbnisses auf die Bundes- und Landesverfassung ist nicht nur ein reiner Formalakt, sondern unterstreicht die große Verantwortung, die das Amt mit sich bringt. Die Gemeinden sind wesentlicher Bestandteil unseres Zusammenlebens.“

Großer Dank an Georg Hofmann

Politikerinnen und Politiker auf Gemeindeebene würden einen besonders wichtigen Dreh- und Angelpunkt zwischen lokaler Bevölkerung und Verwaltung darstellen. „Ich wünsche Johann Kraler für diese verantwortungsvolle Aufgabe als Bürgermeister und Erwin Bachmann als sein Vize viel Erfolg und freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit im Sinne der Gemeinde und deren Bürgerinnen und Bürger“, so die Bezirkshauptfrau, die gleichzeitig dem scheidenden Gemeindeoberhaupt für seinen Einsatz und sein Engagement dankt: „Georg Hofmann hat sich über Jahrzehnte hinweg für Heinfels und seine Einwohnerinnen und Einwohner eingesetzt. Es waren Jahre zahlreicher Gespräche, Vorhaben und guter Zusammenarbeit. Ich wünsche Georg Hofmann auf seinem weiteren Weg alles Gute.“