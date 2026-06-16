In und um die Pustertal-Gemeinde Strassen brodelt seit einigen Tagen die Gerüchteküche. Es heißt, Bürgermeister Franz Webhofer werfe alles hinter sich, weil es ständig Streitigkeiten mit seinem Vize gebe. „Stimmt nicht“, sagt Webhofer („Gemeinschaftsliste Strassen“) gegenüber der Kleinen Zeitung. Er habe stets bekundet, dass er 2028 nicht mehr zur Bürgermeisterwahl antreten werde. Und: „Es war im Gemeindevorstand so ausgemacht, dass ich vorzeitig abdanke“, lässt er wissen. Dieser Zeitpunkt sei nun gekommen. Am Mittwoch der Vorwoche habe er seinen Rücktritt eingereicht. „Jetzt bin ich noch bis Mittwoch im Amt und dann ist Schluss“, erklärt Webhofer.

Gemeinderat muss Nachfolger wählen

Wie geht es jetzt in Strassen weiter? Webhofer: „Zehn Tage nach meinem Abgang muss eine Gemeinderatssitzung einberufen werden. Und aus dem Kreis der Mandatare wird mein Nachfolger gewählt.“ Webhofer wird mit dem morgigen Tag seit 2010 Bürgermeister gewesen sein. Er betont, dass er diese 16 „schönen Jahre nicht missen“ möchte. „Es war viele Jahre lang eine gute Zeit. Es war ausreichend öffentliches Geld da. Nicht so wie heute.“ Auch die Zusammenarbeit mit dem Land sei stets sehr gut gewesen. All das wisse er sehr zu schätzen.