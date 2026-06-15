Groß ist die Anteilnahme nach dem tragischen Flugzeugunglück, bei dem drei Osttiroler Unternehmer und der aus Salzburg stammende Pilot am 4. Juni ums Leben gekommen waren. Das Unglück hat sich über der kroatischen Halbinsel Istrien ereignet, nahe dem Zielort Medulin. Seitens der Angehörigen wird am 17. Juni um 19 Uhr zu einer Gedenkfeier beim Flugplatz in Nikolsdorf geladen. Von dort ist das private Kleinflugzeug am Fronleichnamstag gestartet.

Der Dölsacher Walter Pondorfer ist einer der Unternehmerpersönlichkeiten. Für viele heimische Medien war der 64-Jährige der „Prater-König“, manche schreiben vom „Prater-Pionier“ oder der „Prater-Legende“. Mit der Firma „Funtime“ produzierte er Fahrgeschäfte für Vergnügungsparks. Von seiner Familie wird er als jemand beschrieben, der Großes geleistet und viele begleitet, motiviert und unterstützt hat. Als visionärer Geist war er „hilfsbereit, anpackend und dabei stets bescheiden“.

Engagierte Unternehmer

Ein weiterer Dölsacher Unternehmer war Peter Weingartner (57), der ein Ziviltechnikerbüro für Maschinenbau betrieben hat. Der vierfache Vater war in Dölsacher Vereinen, wie etwa beim Österreichischen Tourismusklub, bei der Franz von Defregger Musikkapelle und bei der Dölsacher Tanzlmusik aktiv.

Manuel Planegger aus Lienz wurde 40-jährig aus dem Leben gerissen. Der Familienvater gründete vor neun Jahren die Firma Plantech, die sich auf Kompressoren und Maschinenbau spezialisiert hat.

Samuel Eichholzer, stellvertretender Obmann des Fliegerclubs Lienzer Dolomiten, steuerte das Flugzeug. Er galt als sehr erfahrener Pilot. Auch von dem 48-Jährigen mussten Familie und Wegbegleiter viel zu früh Abschied nehmen.