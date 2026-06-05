„Wir haben zwei starke Persönlichkeiten verloren - zwei Visionäre, die technisch versiert waren, viele Patente entwickelt haben und junge Menschen gefördert haben“, sagt Dölsachs Bürgermeister Martin Mayerl nach dem Flugzeugabsturz eines Kleinflugzeuges auf der kroatischen Halbinsel Istrien.

Dölsachs Bürgermeister Martin Mayerl © KLZ / Christoph Blassnig

Zwei der vier verunglückten Männer lebten in Dölsach. „Es waren zwei Unternehmer, die in der Gemeinde tief verwurzelt waren, sich auch bei Vereinen engagiert haben. Unsere Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen. Wir werden mit ihnen in Kontakt treten und uns überlegen, wie wir uns würdevoll von den Persönlichkeiten verabschieden können“, so der Gemeindechef. Bei einem der beiden Männer handelt es sich um den Besitzer des Kleinflugzeugs vom Typ Beechcraft Bonanza. Der Pilot der Maschine stammt aus Salzburg, war beim Besitzer des Flugzeugs beschäftigt und lebte auch in Osttirol - so wie das vierte Todesopfer. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen Unternehmer.

Die Männer sind in den Jahren 1961, 1968, 1978 und 1986 geboren, berichtete die kroatische Nachrichtenagentur HINA nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Pula.

Die Maschine war in Deutschland registriert und eine Stunde zuvor in Osttirol gestartet. Wie berichtet, ereignete sich das Unglück um 11.20 Uhr in der Nähe des Sportflugplatzes Medulin. Das Flugzeug ging beim Landevorgang in einen unkontrollierten Sinkflug über und stürzte letztlich in einer Spirale ab. Ob ein technischer Defekt oder ein gesundheitliches Problem zum tragischen Unglück geführt hat, wird derzeit ermittelt. Binnen 30 Tagen wollen Ermittler der Agentur zur Untersuchung von Unfällen im Luft-, See- und Schienenverkehr einen Bericht verfassen.

Augenzeuge: „Es gab keine Explosion“

Diesbezüglich wird auch die Aussage eines Augenzeugen berücksichtigt werden, der dem kroatischen Medium HRT ein Interview gab: Der pensionierte Pilot Nijaz Delić hielt sich am Flugplatz auf und berichtet, dass die Maschine bis zu einer Höhe von etwa 300 Metern normal flog. „Dann geriet sie plötzlich ins Trudeln. Man versuchte, das Flugzeug abzufangen, aber es flog immer noch in einem sehr steilen Winkel auf den Flughafen zu und stürzte einfach auf den Hügel hinter dem Wald ab. Wir sahen es danach nicht mehr, es gab keine Explosion, nichts“, sagt Delić.