Von den flachen Niederlanden auf die Gipfel Tirols: Die in Lienz lebende Fotografin Judith Mijderwijk wurde bei einer außerordentlichen Vorstandssitzung zur neuen Obfrau des Tiroler Landesverbandes des Österreichischen Verbandes der Fotografie (ÖVF) kooptiert. Die gebürtige Niederländerin lebt seit mehreren Jahren in Osttirol und ist auch Mitglied des Fotoclubs Lienz. Mijderwijk verbindet mit ihrem Engagement in österreichischen und schweizerischen Fotoclubs dabei bewusst unterschiedliche fotografische Traditionen und Sichtweisen.

Judith Mijderwijk, neue Obfrau des Tiroler Landesverbandes des Österreichischen Verbandes der Fotografie (ÖVF) © Franz Bacher

„Blick über Grenzen hinweg“

„Fotografie lebt vom Blick über Grenzen hinweg: geografisch, kulturell und kreativ“, erklärte Mijderwijk nach der Übernahme des Vorsitzes. „Diese Vielfalt möchte ich nutzen, um den Landesverband weiterzuentwickeln und den Austausch zwischen den Fotoclubs zu fördern“. Die neue Obfrau, die neben Holländisch auch fließend Deutsch, Englisch und Italienisch spricht, engagiert sich aber nicht nur seit vielen Jahren auf Clubebene, sie ist auch bei nationalen und internationalen Wettbewerben sowie Fotoausstellungen aktiv. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer fotografischen Arbeit liegt auf der Dokumentation des Gletscherrückgangs in den Alpen – ein Langzeitprojekt, das die Wahl-Ostirolerin seit mehreren Jahren verfolgt.

Das Bild einer Eishöhle am Morteratschgletscher (Graubünden, Schweiz) ist Teil ihres Langzeitprojekts über den Rückgang der Alpengletscher © Judith Mijderwijk

Während Mijderwijk begrüßt wurde, bedankte sich der ÖVF-Landesverband auch beim scheidenden Obmann Günter Kramarcsik für seinen langjährigen Einsatz: „Während seiner Amtszeit wurden zahlreiche Projekte, Wettbewerbe und Ausstellungen umgesetzt, die das fotografische Leben in Tirol nachhaltig bereichert haben.“ Für die kommenden Jahre setzt sich der Landesverband rund um die neue Obfrau zum Ziel, „die Zusammenarbeit der Tiroler Fotoclubs weiter zu stärken, die Nachwuchsarbeit auszubauen und neue Impulse für die kreative Fotografie zu setzen“.