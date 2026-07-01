Die Naturvielfalt und Schönheit eines Hochgebirgs-Nationalparks zu entdecken, stellt Menschen mit Einschränkungen oft vor besondere Herausforderungen. Durch die inklusive Weiterentwicklung des Themenwegs „Berge.Denken“ im Ködnitztal, am Fuße des Großglockners, bietet der Nationalpark Hohe Tauern ein für alle Menschen zugängliches Naturerlebnis.

Der Themenweg „Berge.Denken“ im Kalser Ködnitztal ist seit 2021 mit geländegängigen Zugfahrzeugen, wie den vor Ort kostenlos auszuleihenden Swiss Tracs und zweiachsigen E-Scootern, für Menschen mit Gehbeeinträchtigung zugänglich. Nun erfolgte eine Weiterentwicklung für volle Inklusion. Der Themenweg wurde um barrierefreie Elemente erweitert, die Spannendes über die „Big Five“ des Nationalparks – Murmeltier, Steinadler, Bartgeier, Gams und Steinbock – auf vielfältige Weise erlebbar machen.

Audio-Guide bietet Detailinformationen

Taktile 3D-Modelle charakteristischer Körperteile, wie Steinadlerkralle oder Steinbockhorn können ertastet werden. Lebensgroße Silhouetten der Tiere machen die Größe der Alpenbewohner sprichwörtlich be- und angreifbar. Ein über QR-Codes und eine Smartphone-App abrufbarer Audio-Guide bietet darüber hinaus Detailinformationen, auch in vereinfachter Sprache. An der Infostelle am Glocknerwinkel kann die notwendige App mit den Offline-Inhalten heruntergeladen werden.

Taktile 3D-Modelle charakteristischer Körperteile, wie eine Steinadlerkralle können ertastet werden © Npht/florian Jurgeit

Der adaptierte Themenweg mit Start beim barrierefreien Besucherzentrum Glocknerwinkel auf 1920 Metern entlang des Ködnitzbaches wurde von Naturschutzlandesrat René Zumtobel, der Bürgermeisterin von Kals, Erika Rogl, und Nationalpark-Direktor Florian Jurgeit vorgestellt. Alexander Grimm, Projektverantwortlicher der Nationalparkverwaltung, erläuterte die Umsetzungen für unterschiedliche Zielgruppen. „Als Naturschutzlandesrat ist es mir ein Anliegen, unsere Naturschätze für möglichst viele Menschen niederschwellig erlebbar zu machen. Es freut mich, dass dies nun mit dem inklusiv weiterentwickelten Themenweg in ungewöhnlicher Höhenlage, vor dem höchsten Berg Österreichs, möglich ist“, betonte Zumtobel.

„Intuitive Orientierung“

„Der 800 Meter lange, barrierefreie Rundweg lädt dazu ein, die Natur mit allen Sinnen zu entdecken. Breite Wege, klar strukturierte Stationen und sorgsam geplante Wegführung ermöglichen eine möglichst intuitive Orientierung, um eine sichere Nutzung für unterschiedliche Besuchergruppen zu gewährleisten“, erläuterte Grimm.

„Der Weg ist eine wichtige Angebotsergänzung für Menschen mit Einschränkungen und bietet Inklusion auf rund 2000 Quadratmetern“, betonte Rogl. „Ein Projekt wie dieses hängt von der Zusammenarbeit vieler Beteiligter ab – daher gilt mein Dank allen Beteiligten, den ausführenden Firmen, der Gemeinde Kals, der Kalser Glocknerstraße und den Grundbesitzer“, sagte Jurgeit.