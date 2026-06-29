Konzentrierte Blicke, freundliche Begrüßungen, überzeugende Verkaufsargumente: Vergangene Woche verwandelte sich das Innsbrucker Einkaufszentrum DEZ in eine Bühne für Tirols Handelsnachwuchs. Beim „TyrolSkills“-Landeslehrlingswettbewerb im Lehrberuf Einzelhandelskaufmann/-frau traten die 18 besten Handelslehrlinge gegeneinander an. Sie hatten sich über Vorausscheidungen an den Fachberufsschulen qualifiziert. In Innsbruck führten sie in maximal acht Minuten ein Verkaufsgespräch, das eine dreiköpfige Fachjury – und nebenbei viele Besucherinnen und Besucher des Einkaufszentrums – von ihrem Können überzeugen sollte.

Platz 1 und 3 für Lienzer Betriebe

Am besten gelang das Joline Fast vom Ausbildungsbetrieb Intersport Pilz in Lienz. Fast holte sich den Landessieg und als Lohn ein Apple-Smartphone im Wert von 1300 Euro. Den zweiten Platz sicherte sich Sebastian Radelic von der Franz Eder KG in Kufstein. Auf Rang drei folgte die nächste Osttirolerin: Katharina Kaponig von Mode von Feucht in Lienz. Kaponig gewann einen Erlebnistag für zwei Personen in der Area 47 im Wert von 370 Euro. Die beiden Bestplatzierten haben sich auch für den Bundeslehrlingswettbewerb „Junior Sales Champion National“ in Salzburg qualifiziert.

Von links nach rechts: Simon Franzoi (Sparte Handel WK Tirol), Thomas Ornik (Einkaufszentrum DEZ), Sebastian Radelic, WK-Fachkräftekoordinator David Narr, Joline Fast, Spartenobmann Roman Eberharter, Katharina Kaponig und Felix Hofinger (Sparte Handel WK Tirol) © Land Tirol / Die Fotografen

Roman Eberharter, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Tirol, zeigte sich begeistert: „Wer schon in der Ausbildung so viel Eigeninitiative und Kundenorientierung beweist, sichert die Zukunft unserer Branche.“ Es läge nun an der Wirtschaft im Land, den motivierten Nachwuchsfachkräften bestmögliche Rahmenbedingungen zu bieten: „Damit sie ihr volles Potenzial entfalten und die Karrierechancen im Handel optimal nutzen können.“ Dabei wären die gezeigten Leistungen nicht zuletzt das Ergebnis hervorragender Ausbildungsbetriebe und Fachberufsschulen. Eberharter: „Qualifizierte Fachkräfte sichern Qualität, kompetente Beratung und hochwertige Dienstleistungen, auf die wir als Konsumentinnen und Konsumenten jeden Tag angewiesen sind.“