Die harte Arbeit seiner Eltern habe ihn geprägt, sagte Erich Mair einmal in einem Interview mit dem Journal Osttirol. Eine Lienzer Gärtnerei führten die Mairs, Sohn Erich wurde in die Kriegszeit hinein, am 12. November 1940, geboren. Dass einem auf dieser Welt nichts allein gehöre, habe ihm seine Mutter gelehrt. Es wurde zum Lebensmotto von Mair, der später die vielleicht größte private Kunstsammlung in Osttirol zusammentrug. All diese Werke betrachtete er jedoch stets als nur geliehen. Hunderte versteigerte er. Immer zu wohltätigen Zwecken, etwa für die Lebenshilfe, den Tierschutzverein oder die Aktion „Kärntner in Not“. Zuletzt erlöste er im Jänner über 30.000 Euro mit einem Bild von Albin Egger-Lienz, zu dessen Werken Mair eine besondere Verbindung aufbaute.

Tourismusfunktionär in Osttirol und Villach

Vielen ist Mair aus dem Tourismus ein Begriff. Als der heutige Tourismusverband Osttirol (TVBO) noch Verkehrsverein hieß, reüssierte er 25 Jahre lang als Spitzenfunktionär. Von 1989 bis zu seiner Pension im Jahr 2000 war er dann Tourismusdirektor in Villach, wo er mit vielen karitativen Aktionen aufzeigte. Zurück in Osttirol, mahnte der studierte Volkswirt als TVBO-Aufsichtsratsmitglied oft seine noch heute aktiven Nachfolger aus dem Bankenwesen an. Vor allem, wenn es diese mit dem offenen Wort nicht so genau nahmen. Erst im Jahr 2016, im Alter von 75 Jahren, verabschiedete er sich aus dem Tourismus.

Doch Mairs Ausdrucksstärke blieb lebendig. Als der einzige gerichtlich beeidigte und zertifizierte Sachverständige für klassische Malerei im Bezirk Lienz verschaffte er der Kunst Gehör. Franz von Defregger (1835–1921) war einer seiner bevorzugten Künstler, auch Franz Walchegger (1913–1965) oder Ludwig Heinrich Jungnickel (1881–1965), ein in Kärnten bekannter Tiermaler. Rund tausend Werke sammelte Mair in seinem Haus in Nußdorf-Debant, in dem er zusammen mit Frau Karoline, aus einer Völkermarkter Familie stammend und selbst kunstbegeistert, lebte.

Rund um vier Werke von Egger-Lienz in der Lienzer Gedächtniskapelle und das Bild „Der Teufele-Maler“ von Karl Untergasser deckte Erich Mair noch im Vorjahr einen Kunst- und Kirchenkrimi auf © Andre Schmidt

Mittendrin: Albin Egger-Lienz. Mit einem Bild des „Osttiroler Weltkünstlers“, das Mair in Innsbruck erstand, fing einst die Sammelleidenschaft an. Rund um die vom Grauen des 1. Weltkriegs geprägten letzten Schaffensjahre Eggers entfaltete sich auch Mairs Spätwerk. Voller Enthusiasmus, Erzählkunst und Empathie für den Mut des Malers, deckte der Historiker im Vorjahr einen wahren „Kunst- und Kirchenkrimi“ auf, der tief in die Fänge des Vatikans reichte.

Als vor Kurzem die bis dato bedeutendste Egger-Lienz-Ausstellung auf Schloss Bruck eröffnet wurde, konnte der Kunsthistoriker nicht mehr teilnehmen. Einige der aus Anlass des hundertsten Todestages Eggers gezeigten Werke stammen aus Mairs Sammlung. Sie sind nun quasi Geschenk an alle Besucher – ganz im Sinne von Erich Mair, der am 26. Juni im 86. Lebensjahr seine Augen schloss. Um ihn trauert neben Ehefrau Karoline die gemeinsame Tochter Anita. Am Freitag, den 3. Juli, findet der Begräbnisgottesdienst in der Pfarrkirche St. Andrä in Lienz statt. Anschließend wird der große Liebhaber der Osttiroler und Kärntner Kunst im Familiengrab beigesetzt.