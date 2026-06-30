„Wir kommen aus dem Feiern und den Events gar nicht mehr raus.“ Erst am Montagmorgen hätte man es beschlossen, am Abend verkündete Bürgermeister Andreas Pfurner in der Gemeinderatssitzung stolz, dass Osttirols größtes Public Viewing in die buchstäblich nächste Runde geht. Auch das Sechszehntelfinalspiel Österreich gegen Spanien wird man in Nußdorf-Debant auf die XXL-Leinwand bringen, erneut Hunderte von ÖFB-Fans vor allem aus Osttirol und dem benachbarten Oberkärnten erwarten.

Am Gemeindeamt statt im Stadion

Anders als bei der bestens besuchten Gruppenspielniederlage gegen Argentinien wird das am Donnerstag stattfindende K.o.-Spiel gegen Spanien aber nicht im Aguntstadion übertragen. Nach der Party rund um und mit Radstar Felix Gall sowie dem „Alpenmessi vs. Lionel Messi-Match“ bräuchte der Rasen eine Atempause, erklärte Pfurner gegenüber der Kleinen Zeitung. Die Public-Viewing-Area wird nun zwischen Funcourt und Kultursaal im Herzen der Debant aufgebaut. „Da haben wir Platz genug.“

Bürgermeister Andreas Pfurner ruft zur nächsten Sause in der Marktgemeinde auf © Andre Schmidt

Der Eintritt ist kostenlos

Verantwortlich zeichnen sich der Fußballverein FC-WR Nußdorf-Debant um die Osttiroler Musiklegende Hannes Ladinig sowie die Marktgemeinde. Auch der Tourismusverband sei mit an Bord, so der Bürgermeister: „Der Theurl Franz gibt ein paar Euros dazu.“ Der Eintritt wird natürlich kostenlos sein, für Getränke und Snacks ist gesorgt. Ein genauer Zeitplan der Veranstaltung – Ankick ist um 21 Uhr (MESZ) im imposanten Stadion von Los Angeles – wird noch bekanntgegeben.