Erneut ist es in Kärnten zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Nur wenige Stunden nach dem Unfall auf der Südautobahn (A2) bei Völkermarkt am Montagnachmittag mit einem Toten und zwei Schwerverletzten, mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken.

Am Dienstagmorgen prallte auf der Klagenfurter Schnellstraße (S37) ein Lkw gegen einen ihm entgegenkommenden Pkw, der in Richtung Klagenfurt unterwegs war. Nach ersten Informationen ist der Pkw-Lenker dabei ums Leben gekommen.

Die S37 ist seit mehreren Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ausweichen ist über die Zollfeldstraße (L71) möglich. Dort kommt es aufgrund des Frühverkehrs zu Verzögerung. Die Sperre der Klagenfurter Schnellstraße soll laut Antenne Kärnten noch bis circa 7 Uhr dauern.

Weitere Informationen folgen.