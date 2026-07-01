„Hat sich unsere Einstellung dazu geändert?“ Es war eine rhetorische Frage, die Andreas Pfurner, Bürgermeister von Nußdorf-Debant, bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in den Saal stellte. Die Antwort der Mandatarinnen und Mandatare – alle 15 gehören der Bürgermeisterliste NDG an – kam prompt: „Nein.“ Es ging um die Causa Oberstufenkraftwerk am Debantbach, an der sich zuletzt ein Zwist mit der Nachbargemeinde Dölsach entzündete.

Projekt besteht seit fast 20 Jahren

Zum Hintergrund: Seit 2008 verfolgt die Theurl Leimholzbau GmbH aus Assling besagtes Kraftwerksprojekt. Derzeit gibt es im Debanttal drei Wasserkraftwerke, ein privates und zwei der Tiwag. Das geplante Krafthaus wäre die Oberstufe zu den Tiwag-Werken – außerhalb des Nationalparkgebietes beim ehemaligen Gasthaus zur Säge. Der erste Versuch einer Umsetzung scheiterte am damaligen Widerstand beider Gemeinden sowie von Grundeigentümern. 2023 startete das Asslinger Unternehmen einen neuen Anlauf. Mit ins Boot geholt wurde die AAE Wasserkraft GmbH aus Kötschach-Mauthen. Bei zwei anderen „festgefahrenen Gemeindekraftwerksprojekten habe man eine erfolgreiche Umsetzung bewirken können“, erklärte AAE-Kraftwerksbauer und Ökostrompionier Wilfried Klauss gegenüber der Kleinen Zeitung.

Bürgermeister Andreas Pfurner bei der Gemeinderatssitzung © Andre Schmidt

Ziel war es, eine gesellschaftliche Viererpartnerschaft mit Anteilen für Theurl, die zwei Gemeinden und die AAE zu gründen. Infolge wurden Angebote ausgetauscht, in Dölsach traf man schließlich den Nerv. „Wir befürworten den Ausbau von Wasserkraft. Die Theurl Leimholz GmbH hat nochmals verhandelt. Man konnte sich auf die Zurverfügungstellung eines Grundstücks beim Krafthaus einigen und auf die Nutzung des Weges für die Verlegung der Druckleitung“, bestätigte Bürgermeister Martin Mayerl (ÖVP) im März. In Nußdorf-Debant jedoch schmetterte man alle Offerten ab, warf dem Nachbarn sogar unterschwellig Käuflichkeit vor.

Finales Angebot seitens Theurl

Nun stellte Bürgermeister Pfurner das „finale Angebot“ der Theurl Leimholzbau GmbH vor, das am 4. Juni übermittelt wurde. Es beinhaltet zwei Optionen. Zum einen die Beteiligung der Gemeinde zu einem Drittel an der noch zu gründenden Errichtungs- und Betreibergesellschaft. In diesem Fall müsste die Gemeinde 700.000 Euro an „Vorlaufkosten“ an Projektwerber Theurl zahlen. Option Zwei: Die Gemeinde beteiligt sich nicht, erhält dafür von der Theurl GmbH 50.000 Euro als pauschale Abgeltung für die Erleichterung der Grabungsarbeiten sowie rund 13.000 Euro für die Einräumung von Durchleitungsrechten.

„Das ist ein bisschen Schweigegeld“

Beide Varianten stießen auf Ablehnung. „Das ist ein bisschen Schweigegeld, damit man Ruhe gibt“, sagte Vize-Bürgermeisterin Kathrin Mußhauser. Pfurner ergänzte: „Wie will man mit einem Partner gemeinsam ein 20- bis 25-Millionen-Euro-Projekt bauen, wenn der nicht einmal bereit ist, die Planungskosten zu übernehmen?“

Aktuell läuft das naturschutzrechtliche Verfahren beim Land Tirol. Vertreten wird die Gemeinde von Rechtsanwalt Martin Wöll, auch mit der schriftlichen Niederfassung der ablehnenden Haltung. Als Bedenken gegen das Kraftwerk werden darin geäußert, dass private Grundeigentümer sowie die Pfarre Nußdorf „von Enteignungen von Grund und Boden bedroht sind“ oder dass die für den Hochwasserschutz wichtige Talsperrmauer baulich verändert werden müsse. Dass der „Erholungswert im Debanttal sinkt“, wird ebenso angeführt. Pfurner: „Das ist noch nett geschrieben, im Prinzip geht es um Naturzerstörung.“