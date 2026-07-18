Im Tierheim Arche Noah in Graz gibt es Grund zur Freude. Der erste Bauabschnitt des Modernisierungsplans war erfolgreich, nun beginnt die nächste Etappe, wie Sprecherin Katharina Gründl vermeldet. Zwischen August und Oktober wird nun ein bestehender Trakt saniert und zum neuen Quarantänebereich für Hunde umgebaut. „Damit schafft der Tierschutzverein die Voraussetzungen, um behördliche und tierschutzrelevante Anforderungen bestmöglich zu erfüllen.“

Baulärm, neue Gerüche und ständiger Betrieb – die notwendigen Arbeiten bedeuten gleichzeitig Stress für die Tierheimtiere. Aus diesem Grund ruft die Arche Noah erneut zur Aktion „Baustellen-Urlaub“ auf. Interessierte Hundeliebhaber können für die Zeit der Umbauarbeiten einem Vierbeiner ein Zuhause geben und ihm so Ruhe, Geborgenheit und einen geregelten Alltag ermöglichen.

Für jeden der passende Hund

Schon in der ersten Bauphase erwies sich das Konzept als großer Erfolg, aus vielen „Baustellen-Urlauben“ wurde ein dauerhaftes neues Zuhause. Auch rund um die Weihnachtszeit hat die Idee der „Ferien für Tierheimhunde“ in den vergangenen Jahren zu einem Anstieg der Hundeadoptionszahlen geführt.

Diese Hunde hoffen auf „Baustellen-Urlaub“

Damit für alle Interessierten auch der passende Hund gefunden wird, begleitet das Hundeteam der Arche Noah den gesamten Prozess. Kennenlernen im Tierheim, Abstecken der häuslichen Gegebenheiten – um Mensch und Tier eine schöne Zeit zu ermöglichen, werden die Bedürfnisse genau evaluiert. „Der Baustellen-Urlaub ist keine Adoption durch die Hintertür – doch wenn sich Mensch und Hund finden, steht einem Happy End natürlich nichts im Wege“, wird betont.

„Ohne die unzähligen tierlieben Menschen, die uns in den vergangenen Monaten unterstützt haben, wäre der Umbau der Quarantäne-Station nicht möglich“, betont Gründl. Jede Hilfe schaffe Platz für den Umbau und sei außerdem ein Gewinn für das Wohlbefinden der Hunde.