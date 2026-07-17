Am 3. Juli schloss Ferdinand Gußger für immer seine Augen. Der langjährige Direktor der Porr Kärnten und Osttirol war über Jahrzehnte eine prägende Persönlichkeit des Bauunternehmens und weit über die Unternehmensgrenzen hinaus bekannt. Mit seiner fachlichen Kompetenz, seiner ruhigen und besonnenen Art sowie seinem respektvollen Umgang mit Menschen hinterlässt er bleibende Spuren. Gußger wurde 82 Jahre alt.

„Die Porr nimmt Abschied von einem über Jahrzehnte geschätzten Wegbegleiter. In über 44 Jahren Unternehmenszugehörigkeit prägte er durch fachliche Exzellenz, Ruhe, Besonnenheit und seine konsequente Lösungsorientierung Generationen von Kolleginnen und Kollegen. Mit seinem offenen Ohr, seinem respektvollen Umgang und seiner Menschlichkeit schuf er ein Arbeitsumfeld, das von Zusammenhalt und Wertschätzung geprägt war. Von allen geachtet und geschätzt, bleibt er uns als verlässlicher Ratgeber, hervorragender Netzwerker und als ‚einer der letzten Sirs der Baubranche‘ in bester Erinnerung. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden“, heißt es von seinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.

Gußger hinterlässt seine Frau Marika und seine beiden Kinder. Der Trauergottesdienst findet am 25. Juli um 13 Uhr in der katholischen Kirche in St. Ruprecht in Villach statt.