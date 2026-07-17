Wer im August auf die Aflenzer Bürgeralm wandert, kann sich wieder auf eine Stärkung in Stefan Pierers Almrauschhütte freuen. Nachdem Wirt Jürgen Kroisenbrunner sein Glück im Winter trotz ruhendem Lift probiert hatte, aber schließlich ins Tal zurückkehrte, wollen es nun vier junge Aflenzer Burschen zumindest einmal im Sommer am Berg wissen.

„Etwas in der Gemeinde bewegen“

Schon im Tal hat das Quartett rund um Gregor Achatz, Sebastian Krampl, David Kotzegger und Georg Schramböck immer wieder verschiedene Feiern und Feste organisiert. „Wir wollen in unserer Gemeinde etwas bewegen und Möglichkeiten bieten, auch bei uns im Ort fortgehen zu können“, erklären sie, was hinter ihrer Unternehmung „Ask2 Events“ steckt.

In der Almrauschhütte kehrt wieder Leben ein © KK

Nun zieht es die Burschen, zwei von ihnen studieren, zwei arbeiten bereits, auf den Berg. „Im Sommer haben wir generell mehr Zeit und sind auch alle in Aflenz. Weil wir aber bemerkt haben, dass im Ort immer mehr Lokale wegbrechen, wo wir Feiern organisieren können und die Almrauschhütte auf der Bürgeralm leer steht, wollen wir es da probieren“, erklärt Kotzegger.

Almparty und Almfest

Los sei im Sommer ja viel, wenn es die Wanderer auf die Alm treibt. „Für die, die dann nicht weiter zum Schönleitenhaus raufgehen wollen oder können, ist es schade, wenn es am Almboden nichts gibt“. So werden die Burschen die beliebte Hütte im August aufsperren, möglicherweise auch noch im September. Günther Essenko, Stefan Pierers rechte Hand in Aflenz, sei ihnen bei dieser Idee auch „sehr entgegengekommen.“

Wie die Burschen diese für sie neue Aufgabe meistern wollen? „Zwei von uns haben die Tourismuschule abgeschlossen und zwei die HAK. Ich glaube, das ergänzt sich dann gut“, sagt Kotzegger. Geöffnet hat man im August jedenfalls Donnerstag bis Sonntag. Außerdem: „Es steht auch eine eigene Almparty und das jährliche Almfest an.“