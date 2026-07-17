Familie, Freunde, Wegbegleiter, Mitarbeiter und Kunden trauern um Eva Maria Wukoutz. Die Gärtnermeisterin aus Klagenfurt verstarb nach schwerer Krankheit im Alter von 51 Jahren. Sie hinterlässt ihren Mann Günther, ihre drei Kinder Michaela, Max und Christina, ihre Mutter sowie Bruder Julius.

Wukoutz führte den gleichnamigen Gärtnereibetrieb in der Pischeldorferstraße in bereits dritter Generation. Die dreifache Mutter musste den Betrieb vor mittlerweile 20 Jahren übernehmen, nachdem ihr Vater vollkommen unerwartet verstorben war. Sie galt über all die Jahre als wahrer Profi rund um Beet- und Balkonblumen. Auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern pflegte sie mit voller Hingabe Rosen, Alstroemerien, Strelizien, Anthurien, Orchideen, Gerbera und viele andere Sorten. Mitten im Geschehen waren auch immer ihre tierischen Mitbewohner. Die beiden Graupapageien waren mal im Käfig – mal auch frei im Geschäftslokal oder stritten sich um einen Apfel. „Die grauen Stars im Laden machen neben den vielen Blumen den Tag ganz schön bunt“, meinte Wukoutz einmal in einem Interview.

Geschätzte Kollegin

In der Branche genoss Eva-Maria Wukoutz den besten Ruf. „Immer freundlich, immer ein Lächeln auf den Lippen“, so erinnert sich Kollege und Obmann der Kärntner Floristen an Wukoutz. Gerne zeigte sie sich auch sportlich, war sie im Besitz des schwarzen Gürtels in Taekwondo. Ihre große Leidenschaft waren auch Bücher, vorzugsweise in italienischer Sprache.

Die Möglichkeit einer persönlichen Abschiedsnahme ist während der Aufbahrung am Montag, 20. Juli, ab 10 Uhr in der Zeremonienhalle St. Peter möglich. Die Begräbnisfeier findet dann um 13.30 Uhr statt.