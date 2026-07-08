Tiefe Trauer herrscht in der heimischen Fußballszene und im Speziellen beim Kärntner Fußballmeister SV Donau Klagenfurt. Fritz Aufschlager, ein echtes Donau-Urgestein, verstarb dieser Tage im Alter von 62 Jahren.

Über Jahrzehnte hinweg prägte Aufschlager den Verein als Spieler, Funktionär, Obmann und später als Ehrenpräsident (auf Lebenszeit) – zu diesem wurde im Rahmen einer Hauptversammlung einstimmig gewählt. Seine Verbundenheit mit dem runden Leder und dem Klub war außergewöhnlich und sein Engagement unermüdlich. Seine aktive Karriere am grünen Rasen begann er 1972, über seinen ersten Einsatz in der Kampfmannschaft freute er sich sieben Jahre später. Zuletzt lief der Klagenfurter in der Spielsaison 1995/96 ein. In Summe absolvierte er 2562 Spiele, feierte 1175 Siege und ging 960 Mal als Verlierer vom Platz.

Exakt 34 Jahre lang war Fritz Aufschlager ununterbrochen Vorstandsmitglied, in den Jahren 1995 bis 2009 nahm er die Funktion des Obmannes ein. Zudem war er sportlicher Leiter, Hilfsschiedsrichter, Nachwuchs- sowie Sektionsleiter. Für viele war er weit mehr als ein Vereinsmitglied, er war ein wichtiger Teil der Donau-Familie.