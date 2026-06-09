Der Friedensforst Wölfnitz - St. Andrä ist bereits der 18. in Kärnten und der zweite in Klagenfurt. An diesem Ort wachsen rund 300 Laubbäume unterschiedlichen Alters, die ihre Aufgabe als letzte Ruhestätte für Verstorbene erfüllen. Auf der rund 2,5 Hektar großen Waldparzelle direkt neben dem Friedhof in Wölfnitz fand am Montag die Eröffnungszeremonie durch die evangelische Superintendentin Andrea Mattioli und Domdekan Peter Allmaier statt. Der Friedensforst wurde somit seiner Bestimmung übergeben.

„Mit dem Friedensforst erweitern wir die Friedhofskultur in Klagenfurt um eine zeitgemäße und naturnahe Form des Abschiednehmens. Möge dieser Friedensforst für viele Menschen ein Ort der Ruhe, des Trostes und der Erinnerung sein“, wird Friedhofs- und Mobilitätsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ) in einer Aussendung der Stadt zitiert. „Mit dem Friedensforst erhält Klagenfurt einen weiteren würdevollen Standort für naturnahe Bestattung. Gleichzeitig entsteht hier ein besonderer Kraftort des Innehaltens und Gedenkens an Menschen, die einen festen Platz in unseren Herzen haben“, ergänzt Stadtgarten- und Liegenschaftsreferent Julian Geier (ÖVP) bei der Eröffnung, die vom Lehrerensemble „Die drei Musketiere“ der Gustav Mahler Musikschule begleitet wurde.

Ingo Sternig (Organisationsmanagement Bestattung Kärnten), Friedhofsreferentin Sandra Wassermann, Domdekan Peter Allmaier, evangelische Superintendentin Andrea Mattioli, Stadtgartenreferent Julian Geier und Walter Egger (Geschäftsführer Bestattung Kärnten) bei der Eröffnungszeremonie des Friedensforsts Wölfnitz - St. Andrä (von links) © Stadtkommunikation / Buchner

Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren

Bereits zu Lebzeiten können hier Menschen das Nutzungsrecht für Einzelruhestätten oder Familienbäume für die Dauer von 30 Jahren erwerben. Die Urnenbeisetzung erfolgt an den Wurzeln des jeweils ausgewählten Baumes. Er gilt in diesem Fall als Symbol für die Erinnerung, Ruhe und Naturverbundenheit. Die Weiterentwicklung des Waldes erfolgt unter Berücksichtigung ökologischer Nachhaltigkeit und forstwirtschaftlicher Aspekte. Der neue Standort zeichnet sich außerdem durch seine Erreichbarkeit mittels öffentlicher Verkehrsmittel aus. Die Haltestelle Seltenheim der KMG Klagenfurt befindet sich direkt vor Ort.