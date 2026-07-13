Eigentlich waren es Feiertage, die der SV Donau in den vergangenen Wochen erlebte. Der Aufstieg in die Regionalliga wird aber von zwei unerwarteten Todesfällen überschattet.

Anfang Juli verstarb Fritz Aufschlager, langjähriger Obmann und Ehrenpräsident. Nun trauert der Fußballklub aus Klagenfurt um Günter Warmuth, der am vergangenen Samstag im 66. Lebensjahr verstarb. „Der lebensfrohe ,Wampe‘, wie ihn fast alle nannten, war über Jahrzehnte hinweg ein wichtiger Bestandteil vom St. Ruprechter Sportverein“, gibt die SV Donau-Familie auf ihrer Facebook- und Instagramseite bekannt. Warmuth war Spieler, Trainer, Kassier und galt am Ende als Edelfan, der den Verein und seine Mitglieder mit seiner freundlichen Art stets bei Laune gehalten hat.

Seit 1974 Teil des Vereins

1974 stieß er als Jugendlicher zum Fußballklub und war später maßgeblich für die ersten Dressensponsorings eines Nachwuchsteams der Donau verantwortlich. „Lieber Günter, der Verein wäre ohne dich nicht da, wo er jetzt ist. In Bleiburg feierten wir mit dir noch den Meistertitel, auf den du so stolz warst. Wir werden dich nie vergessen und deinen Platz auf der VIP-Tribüne in Ehren halten“, verabschiedet sich der Verein von Warmuth.

Auch in der Familie sitzt der Schock tief. „Papa war für die Familie, Verwandtschaft und den gesamten Freundeskreis ein Vorbild an Menschlichkeit, Lebensfreude und Fröhlichkeit“, sagt Sohn Daniel Warmuth im Namen seiner Familie. Gemeinsam mit seinem Bruder Christoph kickte der ORF-Reporter in Klagenfurt, hatte somit einen ausgezeichneten Trainer als Vater. „Jeder kannte ihn als unglaublich herzlichen, ehrlichen und liebevollen Menschen. Er wird uns allen sehr fehlen.“

Der pensionierte Bankangestellte wird am Samstag, 18. Juli, ab 10 Uhr in der Zeremonienhalle Klagenfurt in St. Peter verabschiedet. Die Trauerfeier findet um 13 Uhr statt.