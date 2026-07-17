Es wackelt, das Vorderrad dreht sich aus, zack – das Rennrad von Race-Across-America-Finisher Thomas Mauerhofer liegt am Boden. Es bleibt ganz, kein Kratzer. Zum Glück, denn das Original-Rennrad des Floingers wird im September beim großen Thermenfestival in Bad Waltersdorf verlost.

Keinem geringeren als Edlseer-Frontman Fritz Kristoferitsch glitt das Rad am Freitag bei einem Fototermin auf der Edlseer-Alm in Birkfeld aus den Händen. Alle Augen waren aber nicht nur wegen des kleinen Hoppalas auf ihn gerichtet. Denn wie auch schon zu seinem 40er vor zehn Jahren findet das Festival (von 4. bis 6. September) anlässlich seines nächsten runden Geburtstages statt und bildet eine große Feier mit Programm, das sich sehen lassen kann.

Fritz Kristoferitsch wird 50 Jahre alt © KLZ / Julia Kammerer

Auch Stoakogler spielen

Für den Freitag konnten ihre guten Freunde die Stoakogler gewonnen werden. Am Samstag stehen Fritz Kristoferitsch, Manfred Maier und Andreas Doppelhofer mit den Kastelruther Spatzen auf der Bühne. So war es doch das Lied „Mandonna Mia...sie ist verliebt in Norbert Rier“ (Frontman der Kastelruther Spatzen) mit dem die jungen Edlseer damals 1997 ihren ersten großen Hit landeten und so richtig berühmt wurden.

Das Programm gipfelt mit einer Wanderung durch die oststeirische Hügellandschaft und einem Auftritt von Semino Rossi am Sonntag.

Die Zahl 50 ist Programm. Mit Freitag sind es noch 50 Tage hin zum Fest. Und es wär kein Fest vom Edlseer-Fritz, wenn nicht auch der gute Zweck eine Rolle spielt. Hier kommt Mauerhofers Rennrad wieder ins Spiel. Das Rad, eine Harley sowie ein Puch-Moped bilden die drei Hauptpreise einer Verlosung mit insgesamt 50 Preisen.

In Birkfeld spielte das Trio auf

„Ein Drittel geht an die steirische Kinderkrebshilfe, ein Drittel an den Harley-Davidson Charity-Verein, der an muskelerkrankte Kinder spendet und ein Drittel an den Puch-Verein, der das Geld einer bedürftigen Familie aus der Steiermark zukommen lässt“, verrät Kristoferitsch, der kein bisschen Angst vor dem Älter werden hat. „Mir wird nur langsam bewusst, die Hälfte ist vorbei“, sagt er und lacht.

Fit ist er ja wie ein Turnschuh: Erst vergangene Woche wanderte das Edlseer-Trio mit Fans nach Mariazell. Davon schwärmen die Musiker auch noch eine Woche später in Birkfeld. Vor allem die festliche Messe in der Basilika blieb ihnen in Erinnerung. Man wird sehen, ob das große Geburtstagsfest in Bad Waltersdorf das noch toppen kann.