Georg Michl

Sport

Als journalistischer Quereinsteiger die große Liebe aus den Stadien hinaus zu den Randsportarten entdeckt. Zuerst nur schreiberisch, dann auch aktiv. Nach einem Selbstversuch beim Ironman Austria ist die Leidenschaft zum Ausdauersport geblieben, vom Volkslauf über Radmarathons bis zum Austria eXtrem Triathlon. Auch, um zu spüren und ansatzweise zu verstehen, was in denen vorgeht, über die man schreibt. Themenschwerpunkte: Eishockey, wirklich alles mit (von Menschen angetriebenen) Rädern, Triathlon, Laufsport, Graz-Marathon, Handball, Basketball, Leichtathletik, (Eis-)Stocksport, Bergrallye, Schwimmen, Golf, Naturbahnrodeln, Langlauf, Biathlon . . . Sport.