Sie wollten immer schon einmal Cocktails mixen wie ein Profi oder Ihre ganz persönliche Schokolade kreieren? Beim Birkfelder Kirtag könnte Ihr Wunsch wahrwerden. Denn heuer gibt es ein außergewöhnliches Versteigerungsprogramm, bei dem man Kirchturmführungen, eine Foto-Session mit der ganzen Familie oder einen Erste-Hilfe-Kurs ersteigern kann. Auch ein Auto-Aufkleber mit einem selbst gestalteten Motiv liegt bereit.

Edlseer-Fans können sich zudem auf einen exklusiven Wandertag mit Frontmann Fritz Kristoferitsch freuen, inklusive Edlseer-Rucksack, der unter anderem mit einem signierten T-Shirt befüllt ist. Der Sachpreis beträgt 160 Euro.

Ersteigern könnte man ihn aber weitaus günstiger. Denn: Das Ersteigerte erhält nicht der Bestbieter, sondern jener, der als Letzter ein Gebot abgibt. Die Versteigerung startet um 15 Uhr und wird von Heimo Putz moderiert.

„Bibliothek der Dinge“

Doch auch Gegenstände sind Teil der Versteigerung, sie kommen aus der „Bibliothek der Dinge“. Zu erwerben gibt es etwa einen Akkuschrauber plus Akku, eine Schlagbohrmaschine oder einen Brotbackapparat. Auch für die Sportlichen ist etwas dabei: Ein Tischtennis-Set, eine Slackline und Boccia-Kugeln warten auf den nächsten Besitzer.

„Die Versteigerung soll ein Erlebnis sein“, sagt Bibliotheksmitarbeiterin Ulla Patz, die zugleich Projektleiterin der „Bibliothek der Dinge“ ist. Dabei kann man sich um drei Euro für maximal 14 Tage Unterschiedliches ausborgen. „Die Nähmaschine geht besonders gut, aber auch Beamer und alles, was man für eine Kinderparty braucht, wie Waffeleisen, Schokobrunnen oder eine Popcorn-Maschine“, erzählt Patz. Auch Heckenscheren oder Eiswürfelmacher borgen sich die Menschen gern aus.

Schwarze Krawatten

Mit dem Erlös der Versteigerungen will man Neues anschaffen: Einerseits eine Fensterputzmaschine, andererseits schwarze Krawatten für Begräbnisse verrät Patz. Die Hälfte der Einnahmen kommt der Bibliothek im Allgemeinen zu Gute. Die andere Hälfte wird an die „Sobeges Birkfeld“ übergeben.

Verlosung von Bargeld

Ab 21 Uhr gibt es eine große Verlosung. Der Hauptpreis ist 3000 Euro in bar, Platz 2 erhält 1500 Euro und Platz 3 bekommt 500 Euro in bar. Weiters gibt es Warenpreise zu gewinnen.

Veranstalter ist der Ortsentwicklungsverein. Organisatorin Anna Hutter schürt die Vorfreude: „Wir haben heuer mehr Programm, ein Kettenkarussell, in der Bibliothek gibt es Kinderschminken, außerdem stellen wir eine Torschusswand auf.“ Auch die Hüpfburg darf nicht fehlen.

Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt, genau wie für Musik. Die Fürsten und Sound Xpress spielen auf, es gibt Stände für die Gäste.