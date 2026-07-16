In wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist es eine überaus positive Nachricht für die Steiermark. Der Unternehmensstandort der Hintsteiner Gruppe in St. Barbara im Mürztal wird deutlich erweitert. Dabei stehen neue Fertigungskapazitäten für das Leichtbau-Schutzsystem „Hi2Protect“ sowie ein hochmodernes Hochregallager im Mittelpunkt.

So möchte das steirische Familienunternehmen auf die steigende Nachfrage nach mobilen Schutzlösungen und auf die wachsenden Anforderungen an eine langfristig gesicherte Ersatzteilversorgung reagieren.

Bundeskanzler Christian Stocker war dieses Jahr schon zu Besuch bei Hintsteiner © Florian Rogner

Im August dieses Jahres fällt der Startschuss für den Bau einer neuen Halle. Gleichzeitig wird eine der bestehenden Hallen am Standort zu einer hochmodernen Produktionsstätte für „Hi2Protect“ umgebaut. „Dieses Leichtbau-Schutzsystem wurde speziell für aktuelle und zukünftige Bedrohungsszenarien entwickelt. Hi2Protect ist darauf ausgelegt, Schutz vor Schusswaffen, Detonationen und Splitterwirkung zu bieten und berücksichtigt zugleich neue Gefahrenlagen, etwa durch Drohnen“, führt Martin Hintsteiner, Geschäftsführer der Hintsteiner Gruppe, aus.

Das Leichtbau-Schutzsystem „Hi2Protect“ kann auch auf allen Standardmaschinen angebracht werden © Hintsteiner

Dank der Leichtbauweise können auch Standardmaschinen und handelsübliche Fahrzeuge mit dem Schutzsystem nachgerüstet werden. Die Serienfertigung soll künftig in den neu adaptierten Hallen der Hintsteiner Group erfolgen.

Parallel zur Erweiterung der Produktion baut das Unternehmen auch seine Lager- und Logistikkapazitäten aus. Ein weiterer Hallenbereich wird mit einem Hochregalsystem ausgestattet, das Platz für rund 2000 zusätzliche Paletten schafft. Sämtliche Bestände und Warenbewegungen werden außerdem digital erfasst, dokumentiert und langfristig nachvollziehbar gemacht.

Blick in eine der Produktionshallen von Hintsteiner in St. Barbara © Hintsteiner

Gerade bei militärischen Anwendungen spielt die Versorgungssicherheit eine zentrale Rolle, verrät Hintsteiner: „Fahrzeuge, Maschinen und Systeme sind häufig über Jahrzehnte im Einsatz und benötigen auch lange nach ihrer Auslieferung passende Ersatzteile, Materialien und Spezialkomponenten. Mit dem neuen Lager schafft die Hintsteiner Group zusätzliche Voraussetzungen, um diese Verfügbarkeit langfristig sicherzustellen.“

Entwicklung und Produktion moderner Schutzsysteme sowie die vollständig dokumentierte Lagerung von Ersatzteilen sollen deswegen an einem Standort gebündelt werden. An diesem befindet sich die Firma seit Herbst 2023, nachdem an den zuvorigen Örtlichkeiten in Mürzhofen Platz und Kapazitäten ausgingen. 11 Millionen wurden in den Bau der modernen, nagelneuen Produktionsstätte investiert.