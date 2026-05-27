Verwendung gibt es in den globalen Kriegsgebieten, aber auch in Krisenzonen fast ohne Einschränkungen. Wenn es um Leichtpanzerungen von Fahrzeugen, Schiffen oder auch Drohnen geht, spielt ein steirisches Unternehmen eine wesentliche Rolle: Die Hintsteiner-Group aus St. Barbara im Mürztal ist laut Eigendefinition europaweit führend bei militärischen Systemen auf diesem Gebiet.

Die Spezialität: Die Mürztaler verwenden statt schwerem Stahl wesentlich leichtere Carbon-Lösungen. Das kommt auch bei zivilen Fahrzeugen zum Einsatz. Im Zentrum stand zuletzt etwa der in Kooperation mit Liebherr entwickelte, ballistisch geschützte Teleskoplader.

Fahrzeug zum Räumen von Minen © Hintsteiner Group

Durch die Carbon-Hülle können Standard-Industriemaschinen ohne schwere mechanische Modifikationen an Fahrwerk, Bremsen oder Hydraulik gepanzert werden. Herkömmliche Baggerfahrzeuge kann man so etwa auch zum Räumen von Minen, etwa in der Ukraine, umrüsten.

17 Millionen Euro investiert

Jetzt hat das Unternehmen, das in einer Fünf-Jahres-Periode bis 2027 rund 17 Millionen Euro investiert, auch das Interesse der hohen Politik geweckt. Bundeskanzler Christian Stocker war mit LH-Vize Manuela Kohm und Landesrat Willibald Ehrenhöfer auf Werksbesuch.

„Die Hintsteiner Group zeigt eindrucksvoll, wie technologische Souveränität ‚Made in Austria‘ gelebt wird und wie wichtig innovative KMUs in diesem Bereich sind“, so der Kanzler. Sicherheit sei das Fundament unseres Wohlstands. Unternehmen wie diese würden Österreichs Industriestrategie mit Leben erfüllen und mit ihren Innovationen auch zum Aufschwung unseres Landes beitragen.

Für Hintsteiner war der Kanzler-Besuch überraschend, die Politik sei auf ihn zugekommen. „Das kommt wahrscheinlich nur einmal in meinem Leben vor“, schmunzelt der umtriebige Unternehmer, der stolz darüber ist. „Wir machen das schon seit 20 Jahren, lange vor dem Ukrainekrieg. Bis vor vier Jahren hat darüber kaum jemand gesprochen, man war fast wie der Buhmann. Jetzt ist Sicherheit natürlich ein großes Thema.“