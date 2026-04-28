Im Oktober des Vorjahres hat die Journalistin Laura Anninger das Buch „Schnee von morgen“ veröffentlicht, in dem es um die Zukunft des Wintersports in Zeiten des fortschreitenden Klimawandels geht. Am Montag war die gebürtige Langenwangerin auf Betreiben des Bürgermeisters Hubert Lenger in Aflenz zu Gast, um ihre gesammelten Erkenntnisse vorzustellen.

Dort stehen die Lifte des Skigebiets Bürgeralm seit dem letzten Jahr still, bedingt durch den Ausstieg des Investors Stefan Pierer. Das Skigebiet hat auch keine Beschneiungsinfrastruktur, was eine zukünftige Wiederaufnahme des Betriebs weiter erschwert. Auch liegt es nicht sonderlich hoch. Laut Berechnungen der Geosphere werden die Tage mit einer Schneedecke durch die Erderwärmung bereits in naher Zukunft unterhalb von 2000 Metern Seehöhe spürbar zurückgehen, worauf auch Anninger verwies.

Die Lifte der Aflenzer Bürgeralm stehen nicht nur im Sommer still © KLZ / Markus Lösel

Sie bezog sich auch auf eine Studie der Geosphere (damals noch ZAMG) aus dem Jahr 2020, die im Worst Case einer Zunahme der mittleren Temperatur von vier Grad Celsius eine Begrenzung der Skisaison auf der Veitscher Brunnalm auf zwei Monate prognostizierte, auch mit technischer Beschneiung.

„Gibt auch bei uns einiges“

Das machte es für die Besucher, rund 30 Personen, schwierig, an eine langfristige Zukunft ihres Skigebiets zu glauben. „Wenn man sich die Studie ansieht, dann darf man sich die Hoffnung für die Bürgeralm nicht mehr machen“, sagte einer. Eine Frau warf ein: „Man bräuchte für eine Beschneiungsinfrastruktur auch viel Wasser, das wird auch irgendwann zu Ende sein.“

Vorgestellt wurden zudem auch drei Vorzeigegebiete, die sich vom Winter- zum Ganzjahrestourismus hinentwickelten. Uneinig waren sich die Gäste dabei, wie sich diese Erkenntnisse auf Aflenz umlegen lassen. Ein Besucher hielt jedoch fest: „Es gibt auch bei uns einiges wie Biken, Paragleiten und Wandern. Das muss man weiter forcieren.“