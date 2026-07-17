„Wird die Raiffeisenbank bei uns geschlossen?“ Mit dieser Frage wandte sich eine Leserin aus Kobenz an die Kleine Zeitung. Vonseiten der Raiffeisenbank Aichfeld heißt es auf Nachfrage: „Die Art und Weise, wie Bankgeschäfte erledigt werden, hat sich stark verändert.“ Die Bank werde aber nicht geschlossen, sondern künftig als Selbstbedienungsfiliale geführt. Wie auch die Bankstellen Seckau und St. Margarethen bei Knittelfeld.

„Das Kundenverhalten hat sich stark verändert. Vieles wird digital oder mit Selbstbedienungsgeräten erledigt“, so Robert Liebminger, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Aichfeld. Banken würden immer seltener frequentiert werden – der Standort Knittelfeld wurde indes über mehrere Monate zu einem Kompetenzzentrum um- und ausgebaut. Ein Millionenprojekt – im Vorjahr feierte man Eröffnung.

„Gehen keine Arbeitsplätze verloren“

In genau diesem Kompetenzzentrum werden nun auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bankstellen Kobenz, Seckau und St. Margarethen tätig sein. Und sie werden für ihre bisherigen Kundinnen und Kunden weiterhin Ansprechpartner sein. Insgesamt sind es 13 Mitarbeitende, die in den drei Bankstellen beschäftigt sind. „Es gehen keine Arbeitsplätze verloren“, betont Liebminger.

Persönliche Beratung

Zusätzlich zu den gewohnten Ansprechpartnern würden in Knittelfeld Spezialisten für Themen wie etwa Wohnbau oder Veranlagung zur Verfügung stehen. Es wird betont, dass sich für die Kunden nichts ändern soll, außer dass die persönliche Beratung nun eben in Knittelfeld stattfinden wird.

Weitere Standorte der Raiffeisenbank Aichfeld sind in Spielberg, Zeltweg, Fohnsdorf und Pöls: „Bei diesen Filialen ändert sich nichts“, so Liebminger. Insgesamt beschäftigt die Raiffeisenbank Aichfeld 124 Mitarbeiter.

In den Selbstbedienungsfilialen können Kunden ab 3. August weiterhin Bargeld beheben, Überweisungen durchführen und Kontoauszüge ausdrucken.