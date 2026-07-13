Mit einem stimmungsvollen Jubiläumsfest feierte die Stadtgemeinde Knittelfeld das 60-jährige Bestehen des Schwimmbads. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung und blickten gemeinsam auf sechs Jahrzehnte voller Badespaß, Sommerfreude und unvergesslicher Momente zurück.

Musikalisch eröffnet wurde der Festabend von der „jazz’s cool bigband“ der Musikschule. Bürgermeister Harald Bergmann begrüßte die zahlreichen Gäste und betonte in seiner Eröffnungsrede die große Bedeutung des Schwimmbads als Ort der Begegnung, der Erholung und des Sports: „Rund 100.000 Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr in unser Schwimmbad. Hochgerechnet waren das in den vergangenen 60 Jahren rund sechs Millionen Menschen. Das zeigt eindrucksvoll, welchen Stellenwert diese Einrichtung für unsere Stadt hat.“

Im Anschluss nahm Stadtarchivar Hans Rinofner mit auf eine Reise durch die Geschichte des Knittelfelder Schwimmbads. Er erinnerte daran, dass das Bad am 2. Juli 1966 von Bürgermeister Albert Seitlinger eröffnet wurde und damit ein lang gehegter Wunsch der Bevölkerung in Erfüllung ging. Das nach den Plänen von Architekt Hans Thoma errichtete Freibad galt damals als eines der modernsten in Österreich. Mit seinem 50-Meter-Becken, dem Sprungturm, einer Schwimmhalle sowie großzügigen Liege- und Freizeitflächen setzte es neue Maßstäbe. Im Laufe der vergangenen sechs Jahrzehnte wurde das Schwimmbad laufend modernisiert und erweitert.

Treuer Besucher seit sechs Jahrzehnten

Für einen besonderen Moment sorgte der treue Schwimmbadbesucher Manfred Jonke, der einen Tagebucheintrag von der Eröffnung des Schwimmbads vor 60 Jahren vorlas und damit Erinnerungen an diesen historischen Tag wieder lebendig werden ließ. Und natürlich war auch die legendäre Senfsemmel Thema. Applaus gab es für die Schwimmvorführung der Nachwuchsschwimmer des Atus Knittelfeld.

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