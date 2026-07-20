Die Woche startet mit unbeständigem Wetter an der Adria und in Teilen Westkroatiens. Bereits am Montagvormittag entwickelte sich über der nördlichen Adria ein Tiefdruckgebiet, das Teile Istriens, der Kvarner-Region und Gorski Kotar erfasste und bis an einige Küstenabschnitte im Norden Dalmatiens reichte.

Starkregen und Gewitter wurden gemeldet, wobei es auf See teilweise sogar zu schweren Unwettern mit starken Sturmböen kam. Auf Cres kam es zu Hagelschauern und in Starigrad-Paklenica trafen heftige Sturmböen auf die Küste. Laut den Daten des Wetterstationsnetzwerks Crometeo wurden die stärksten Niederschläge in Teilen von Gorski Kotar gemessen. Wie bereits in der Vorwoche wurden erneut Küstenorte entlang der nördlichen Adria, wie etwa Mali Lošinj, durch einen Meteotsunami überflutet.

Meteotsunami

Es handelt sich dabei um ein tsunami-ähnliches Phänomen, bei dem plötzlich meterhohe Wellen erzeugt werden, die nicht vorhersagbar sind und praktisch aus dem Nichts auftreten können. Dabei ist der Auslöser kein Seebeben, sondern Luftdruckschwankungen in Verbindung mit Resonanzphänomenen und Wind.

Wie bei einem Beben-Tsunami kommt es auch nach dem meteorologischen Tsunami anschließend zu einem Rückzug des Wassers. Vergangene Woche stieg der Wasserspiegel zunächst um 30 Zentimeter und sank dann etwa in Pula und Zadar um 60 Zentimeter unter dem Normalwert ab und ließ die Boote in den Häfen auf Grund laufen.

Im Süden Kroatiens beherrscht weiterhin die Hitze das Wettergeschehen. Am Montag wurden im Süden Dalmatiens, etwa im Neretva-Tal, bereits zu Mittag 35 Grad gemessen. Das unbeständige Wetter, mit Sturm und Unwettergefahr soll zumindest noch bis zur Mitte der Woche anhalten, prognostizieren die Meteorologen des staatlichen Wetterdienstes DHMZ.