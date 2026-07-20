Die entsprechende Ausrüstung, eine angemessene Tourenvorbereitung sowie ein Blick auf die Wetterkarte sind für Wanderungen unumgänglich. Was passieren kann, wenn letzteres ignoriert wird, zeigt eine tragische Notsituation zweier ungarischer Bergsteiger am Sonntag.

Vom Almgasthof Moassa gestartet, wollten die beiden 25-Jährigen über den sogenannten „Fuchslochsteig“ in Richtung Hochfläche der Rax und Heukuppe aufsteigen. Wie von Wetterdiensten für diesen Tag prognostiziert, zog gegen 13.30 Uhr ein Gewitter mit Windböen und Starkregen auf. Das aufziehende Wetter bewegte die beiden Wanderer allerdings nicht zum Umkehren.

Von Blitz getroffen

Unmittelbar nach dem Ausstieg aus dem „Fuchslochsteig“ auf einer Höhe von etwa 1883 Metern wurden die beiden Wanderer von einem Blitzschlag getroffen. Dieser dürfte in unmittelbarer Nähe der beiden Ungarn eingeschlagen haben. Durch die Wucht des Blitzes wurde einer der Männer rund 30 Höhenmeter Richtung Tal geschleudert, wo er verletzt liegen blieb. Sein Bergkamerad erlitt ebenso Verletzungen, konnte jedoch noch kurz vor 14 Uhr selbst einen Notruf absetzen. Selbstständig ins Tal absteigen, konnten sie jedoch nicht.

Gebietsalarm ausgelöst

Ein Aufstieg von Rettungs- und Polizeihubschraubern war zu diesem Zeitpunkt aufgrund der schlechten Witterung nicht möglich. Alpine Einsatzkräfte lösten daher einen Gebietsalarm aus, um die verletzten Wanderer über einen bodengebundenen Einsatz vom Berg zu retten. Gemeinsam stiegen rund 30 Einsatzkräfte der Bergrettungen Mürzzuschlag, Neuberg an der Mürz und der Alpinpolizei bei widrigsten Wetterbedingungen über die Karreralm zu den Verletzten auf.

Die Bergrettung hat die Verletzten auf Tragen in die Nähe des Waxriegelhaues gebracht © ÖBRD Mürzzuschlag

Nach der medizinischer Erstversorgung brachten Einsatzkräfte die beiden Männer auf Tragen in der Folge über den „Schlangenweg“ in die Nähe des Waxriegelhauses. Dort wurden sie an Rettungskräfte und einen Notarzt übergeben.

Schwere Verbrennungen

Ersten Informationen zufolge dürfte einer der Männer durch den Blitzschlag im Bereich des Oberkörpers Verbrennungen zweiten Grades und mehrere Abschürfungen erlitten haben. Er konnte nach einer Wetterbesserung vom Rettungshubschrauber Christophorus 3 ins AKH Wien geflogen werden. Beim zweiten Alpinisten wurden leichtere Verbrennungen sowie eine Verletzung am rechten Fußgelenk diagnostiziert. Er wurde vom Roten Kreuz ins LKH Hochsteiermark nach Leoben eingeliefert. Beide Männer waren bei Bewusstsein, weisen jedoch Erinnerungslücken auf.