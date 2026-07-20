Zumindest bei den in die Fremde gereisten Gästen sorgen der Sommer, die Sonne und fröhlich klirrende Gläser oft für euphorische Glücks- und Partygefühle. Doch ob grölende Gesänge, lautstarker Streit oder die wiehernden Lachsalven ausgelassener Jungzecher: In den engen Altstadtgassen südeuropäischer Küstenstädte wird die späte Heimkehr trinkfreudiger Nachtschwärmer von den Einheimischen keineswegs immer als Segen erfahren.

Müll und „Alkoholleichen“

Als Qual werden vor allem angetrunkene Kurzzeitgäste empfunden, die ihre konsumierten Unmengen von Bier oder Drinks an historischem Gemäuer abschlagen, sich auf offener Straße übergeben oder wegen des Verlusts der Schlüssel ihrer Ferienbleibe kurzerhand die Nachbarschaft aus den Federn klingeln. Den schlafarmen Sommernächten folgt für berufliche Frühaufsteher zu allem Überfluss nicht nur wegen der völlig vermüllten Altstadtgassen oft ein ernüchternder Start in den Tag: Spaß macht es nämlich keineswegs, im eigenen Stiegenhaus oder vor der Haustüre auf dem Weg zur Arbeit erst einmal über die in den Komaschlaf getrunkenen „Alkoholleichen“ von Jungtouristen zu steigen.

Immer mehr Küstenstädte in Kroatien haben von den nächtlichen Eskapaden angereister Sauftouristen genug. Die Adria-Stadt Makarska hat nun ein sommerliches Verkaufsverbot von Alkohol in Geschäft, an Kiosken und Tankstellen eingeführt, das die Gelage begrenzen soll. Weitere Städte und Kommunen wie Split, Zadar und Hvar wollen dem Beispiel folgen: Allabendlich ab 21 Uhr bis 6 Uhr morgens sollen daher künftig vom 1. Juli bis 15. September keine Alkoholflaschen oder -Dosen mehr zu kaufen sein.

Der Alkoholverkauf werde keineswegs um des Verbots willen verboten, „sondern um in unserer Stadt Ordnung, Frieden und eine angenehme Atmosphäre zu bewahren – sowohl für die Anwohner als auch für die Besucher“, beteuert Makarskas Bürgermeister Zoran Paunović: Es müsse fortan ein tragfähiges „Gleichgewicht zwischen der Lebensqualität der Anwohner, den Interessen der Wirtschaft und den Bedürfnissen der Besucher“ gefunden werden.

Saftige Strafen für den Handel

Die Hafenstadt Split, wo der Leidens- und Handelsdruck am größten scheint, will Einzelhändler, die gegen das Verkaufsverbot verstoßen, gar mit Geldstrafen von bis zu 40.000 Euro sanktionieren. Doch merkwürdig wirkt, dass ausgerechnet die Gastronomie von den kommunalen Prohibitionsanstrengungen ausgenommen bleibt: Mit dem einflussreichen Tourismussektor wollen es sich die Stadtväter und Mütter dann natürlich nicht verderben.

Auch nach der Einführung eines nächtlichen Alkoholverkaufsverbots können sich leidenschaftliche Koma-Trinker weiter auf den von einschlägigen Reisebüros angebotenen Kneipentouren Alkoholisches zuführen. Oder sich auf Party-Schiffen mit gratis „Shots“ dem ungesunden Suff hingeben.