Fernsehabend in Friesach eskaliert: Gegen 21.43 Uhr bat eine 60-jährige Frau am Donnerstag ihren Nachbarn (54) ihr bei der Einstellung des Fernsehprogramms zu helfen. Der 54-Jährige ging mit ihr und seinem Bekannten (61), der sich zu dieser Zeit in der Wohnung des 54-Jährigen aufgehalten hat, in die Wohnung der Frau und beide Männer versuchten den gewünschten Sender einzustellen.

Streit zwischen Betrunkenen

Da dies nicht gelang, entbrannte zwischen den alkoholisierten Männern ein heftiger Streit und infolge auch eine körperliche Auseinandersetzung. Der 61-Jährige steht im Verdacht dem 54-Jährigen durch Faustschläge ins Gesicht eine schwere Verletzung zugefügt zu haben. Der 54-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Friesach eingeliefert.

Der Tatverdächtige verhielt sich auch gegenüber den einschreitenden Beamten äußerst aggressiv. Er wurde vorläufig festgenommen. Bei der Durchsetzung der Festnahme verletzte der Mann einen Polizeibeamten. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung beim 61-Jährigen.