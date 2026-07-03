Trauer und Schock sind nach der schrecklichen Bluttat in Friesach immer noch allgegenwärtig. Und sie werden es lange Zeit bleiben. Wie betroffen viele Menschen von den Geschehnissen sind, die sich in der Nacht auf Dienstag in einer Wohnung in Friesach ereignet haben, zeigen auch die Beileids- und Trauerbekundungen im Internet.

Hunderte Menschen – Verwandte, Freunde, Bekannte, aber auch Fremde – haben unter der Parte des Mordopfers (29) ihre Anteilnahme und ihr Mitgefühl zum Ausdruck gebracht. In sehr persönlichen, einfühlsamen Worten erinnern sie an den 29-Jährigen, nehmen Abschied von ihm und sprechen seiner Familie und einander Trost zu.

Attacke am Morgen

Traurige, aber beeindruckende Zeugnisse für die große Beliebtheit des Mannes, der Dienstag viel zu früh sein Leben lassen musste: Wie berichtet, hat ein 27-Jähriger den 29-Jährigen, den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin, in einer Wohnung in Friesach mit einer Axt attackiert und tödlich verletzt. Nach der Tat ist der Angreifer auf der Klagenfurter Schnellstraße wohl absichtlich in einen entgegenkommenden Lkw gerast und dabei ebenfalls gestorben.

Keine Informationen

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Obduktion der beiden Toten angeordnet. Diese ist mittlerweile abgeschlossen, ein mündliches Kurzgutachten liegt vor. Auskünfte zu den Ergebnissen gibt es von der Staatsanwaltschaft, wie in allen Fällen, keine. Ob man bei Vorliegen des schriftlichen Gutachtens überhaupt öffentlich Stellung nehme und wenn ja, wie detailliert, werde im Einzelfall geprüft, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Heilige Messe

Die Tragödie rückgängig machen können diese Informationen leider auch nicht mehr: Am Samstag finden die heilige Messe und die anschließende Verabschiedung für den 29-jährigen KfZ-Mechanikermeister statt. Ein Schritt von vielen, die noch folgen müssen, in der Aufarbeitung dieses unfassbaren Dramas.