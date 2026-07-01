Am Anfang stand ein Ziel: aus einer Hand solle künftig die Planung, Steuerung und Finanzierung im österreichischen Gesundheitssystem erfolgen, gab Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im vergangenen Herbst als Devise für die Reformpartnerschaft zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aus. Am Mittwoch nach dem Ministerrat zeigte sich nun Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) überzeugt, dass es „einer allein nicht richten kann“.

Tatsächlich verständigten sich die Verhandler bei ihrem 13-stündigen Marathon am Dienstag darauf, im Großen und Ganzen die bestehende Kompetenzverteilung beizubehalten – die Sozialversicherung kümmert sich um den niedergelassenen Bereich, die Länder um die Spitäler –, doch die Akteure zu einer gemeinsamen Planung und Steuerung zu verpflichten. Auch von einer Patientensteuerung, ein Herzstück für mehr Effizienz und weniger Doppelgleisigkeiten, ist am Tag danach keine Rede mehr

Ausbau der Primärversorgung

Vereinbart wurde, die Primärversorgung massiv auszubauen. Bis 2040 soll die Zahl der Primärversorgungszentren von derzeit 120 auf 600 steigen. Hier arbeiten Allgemeinmediziner mit anderen Gesundheitsberufen wie etwa Physiotherapeuten zusammen. Künftig sollen diese noch um Kinder- sowie Zahnärzte und Gynäkologen erweitert werden können.

Neu ist die Errichtung von Facharztzentren, mit denen die entsprechende Versorgung in Abstimmung mit Ambulatorien insbesondere in ländlichen Regionen gestärkt werden soll. Bundesweit sollen – wiederum bis 2040 – 75 solcher Gesundheitsversorgungszentren (GVZ) entstehen – und hier soll es auch wirklich zu einer Finanzierung aus einer Hand kommen, indem Bund, Länder und Sozialversicherung in einen Topf einzahlen, um diese Neuerung zu finanzieren.

Spitalsstruktur wird sich grundsätzlich ändern

Und wie geht es mit den zahlreichen kleinen Spitalsstandorten weiter, von denen Experten sagen, dass sie teuer und ineffizient sind? An Schließungen werde „in keiner Weise gedacht“, erklärte Ministerin Schumann, im Fokus stehe die Sicherung der Versorgungsstrukturen durch nötige Veränderungen. „Das kann eine Entwicklung hin zu einem Facharztzentrum sein, hin zu Übergangspflege oder eine Entwicklung zu Spezialisierung. Es geht nicht um Schließung, es geht um Wandel.“ So ist schon länger der Plan bekannt, aus jenen Teilversorgungsspitälern, die nur über einzelne medizinische Schwerpunkte verfügen, ambulante fachärztliche Versorgungszentren zu machen. Derzeit gibt es 61 solcher Standorte. Die Zahl der „Vollversorger“-Spitäler liegt bei 41 und soll künftig 40 bis maximal 45 betragen. Entscheiden sollen das künftig Länder und Sozialversicherung gemeinsam. Künftig soll es eine Verpflichtung zur Zusammenarbeit geben. An der Spitze der Versorgungspyramide sollen fünf „Maximalversorger“ stehen, also Universitätskliniken bzw. Krankenanstalten mit direktem Anschluss an eine medizinische Universität.

Gestärkt und ausgebaut soll auch die digitale Versorgung werden, allen voran die telefonische Gesundheitsberatung 1450 sowie die Telemedizin. Die elektronische Gesundheitsakte ELGA soll sich wiederum zu einer nationalen eHealth-Plattform entwickeln.

Unklar ist die künftige Rolle der sozialpartnerschaftlichen Sozialversicherung, die über die Österreichische Gesundheitskasse mit den Mitteln der Pflichtbeiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern für den niedergelassenen Bereich zuständig ist.

Gesundheitsexperte sieht Fortschritt

Wie ist nun dieses Ergebnis zu bewerten? „Es ist kein großer Wurf“, sagt dazu der Gesundheitsökonom Thomas Czypionka vom IHS zur Kleinen Zeitung, aber es gebe konkrete Fortschritte. Derzeit erfolge die Planung im Rahmen des Österreichischen Strukturplan Gesundheit (ÖSG) meist unverbindlich und unkonkret. Künftig soll von Ländern und Sozialversicherung ein Versorgungsplan im Detail für sämtliche 32 Versorgungsregionen – darüber liegen die neun Bundesländer und vier Gesundheitszonen – erstellt werden. Dieser legt fest, wie und wo jeder Patient mit einer bestimmten Krankheit behandelt wird. Kommt es zu keiner Einigung, könnte der Bund die Entscheidung treffen; doch davon war am Mittwoch offiziell keine Rede.

Bis Jahresende will die Dreierkoalition diese teils noch rudimentären Pläne konkretisieren und legistisch ausarbeiten. Beschließen können ÖVP, SPÖ und Neos allenfalls Details. Für das Gros der Beschlüsse braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat.

Der Umbau wird teuer

Unklar ist zudem, woher das nötige Geld für den Ausbau von Primäversorgung und Facharztzentren kommt. Eine Gesundheitsreform koste zu Beginn mehr Geld, so Czypionka, weil man zuerst ein alternatives Angebot aufbauen muss, bevor bestehende Strukturen zurückgefahren werden können. So gesehen dürfte es wohl unvermeidlich sein, dass die nötigen Mittel dafür vom Bund kommen. Woher? Das muss erst geklärt werden.