Nur knapp 15 Prozent werden ab Herbst tatsächlich Medizin studieren können: In Wien, Graz, Linz und Innsbruck ritterten am Freitag mehr als 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des MedAT-Tests um 1950 Studienplätze. An wen diese vergeben werden, richtet sich nicht nur nach dem Testergebnis allein. Denn zumindest 75 Prozent der Plätze werden an Personen mit österreichischem Maturazeugnis vergeben, weitere 20 Prozent stehen EU-Bürgerinnen und -bürgern offen, nur fünf Prozent Drittstaatsangehörigen. Es ist eine – unionsrechtlich heikle – Sonderregelung, die Österreich gegenüber der EU-Kommission mit drohendem Ärztemangel rechtfertigen kann.

Doch auch in anderen Studienrichtungen ist der Andrang von Personen aus dem Ausland groß. 2024/25 wurden sogar deutlich mehr Nicht-Österreicher (31 187) als Österreicher (20 484) erstmals zum Studium an einer öffentlichen Universität zugelassen, geht aus einer Auswertung der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria hervor. Allerdings umfasst diese beispielsweise keine Fachhochschulen, wo der Anteil österreichischer Studierender allgemein höher ist. Außerdem werden knapp 8000 Gaststudierende mitgerechnet, die über Programme wie Erasmus+ nur einzelne Semester und nicht ihre gesamte Studiendauer an einer heimischen Hochschule verbringen. Österreich müsse dennoch überlegen, ob Studieren kostenlos bleiben soll, oder wie man ausländische Absolventen besser im Land halten könne, fordert Carmen Treml von der Agenda Austria gegenüber der „Presse“. Denn derzeit würde Österreich zahlreiche Studienplätze mit Steuergeld finanzieren, ohne später von der Arbeitskraft der Absolventen zu profitieren.

Schlechterstellung von EU-Bürgern nicht möglich

Schon jetzt müssen Drittstaatsangehörige 726,72 Euro Studiengebühren pro Semester bezahlen. Österreicher und andere EU-Bürger können für die Dauer der Mindeststudienzeit plus zwei Toleranzsemester kostenlos studieren, danach werden 363 Euro pro Semester fällig. Wobei EU-Bürger das Gros der ausländischen Studierenden ausmachen: Die Statistik Austria verzeichnete an den öffentlichen Universitäten im Wintersemester 2025/26 186.022 (ordentliche und außerordentliche) Studierende aus Österreich, 71.535 aus EU- und EWR-Staaten sowie 38.620 Drittstaatsangehörige.

Einer Schlechterstellung von EU-Bürgern im Vergleich zu Österreichern wäre unionsrechtlich allerdings nicht zulässig, sagt Europarechtsexperte Walter Obwexer. Möglich wäre es aber, Studiengebühren für alle einzuführen, diese aber mittels sozial gestaffelter Stipendien abzufedern, die dann hauptsächlich an Österreicher vergeben werden könnten.

Holzleitner bleibt bei Nein zu Studiengebühren

Dass es dazu kommt, ist allerdings unwahrscheinlich. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) erneuerte diese Woche ihr Nein zu Studiengebühren. Ziel sei es stattdessen, mehr ausländische Absolventinnen und Absolventen nach dem Studium in Österreich zu halten, heißt es aus dem Ministerium. Im Rahmen der Industriestrategie sei etwa geplant, den Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Karte, die es Drittstaatsangehörigen erlaubt, in Österreich zu arbeiten, für Absolventen österreichischer Unis zu erleichtern.