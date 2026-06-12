Die Pläne hatten landesweit die Wogen hochgehen lassen. Dass das Unibudget für die Jahre 2028 bis 2030 nicht nur nicht entsprechend der Inflation erhöht werden, sondern sogar in absoluten Zahlen unter der Summe für 2025 bis 2027 liegen sollte, sorgte in Österreichs Rektoraten für Alarmstimmung.

Die Entscheidung auf konkrete Summen hat die Regierung auf den Herbst verschoben, doch klar ist, dass gespart werden muss. Laut dem am Mittwoch präsentierten Doppelbudget muss Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) 2028 mit rund 190 Millionen Euro weniger auskommen – und die Unis machen den größten Brocken in ihrem Budget aus.

Budget für Fachhochschulen wird fortgeschrieben

Aufatmen können schon jetzt die Fachhochschulen. Ihr Budget wird im Wesentlichen fortgeschrieben, außerdem sollen Offensivmittel in der Höhe von 14 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Durch Umschichtungen soll jener Betrag steigen, den sie pro Studienplatz erhalten.

Indes stellt der Rechnungshof am Freitag den Fachhochschulen in einem Bericht ein durchwachsenes Zeugnis aus: Studienplätze würden ausgebaut, obwohl die Auslastung von bundesfinanzierten Plätzen sinke, lautet ein zentraler Kritikpunkt.

Fachhochschulen werden nicht einheitlich finanziert. Träger sind meist private, aber auch länder- beziehungsweise gemeinde- oder kammernahe Gesellschaften. Vom Bund bekommen sie pro besetztem Studienplatz eine bestimmte Summe. Die Höhe unterscheidet sich in den vier Fördergruppen je nach Technikanteil beziehungsweise Schwerpunkt des Studiums. Derzeit liegt der Betrag zwischen 9.300 und 11.800 Euro. Ausnahme: Die Gesundheitsstudiengänge werden von den Ländern finanziert.

Förderbare Studienplätze vermehrt nicht ausgenutzt

Der Rechnungshof stellte in seinem Bericht fest, dass die förderbaren Studienplätze im Prüfzeitraum vermehrt nicht ausgenutzt wurden – vor allem im Technikbereich, also der höchsten Fördergruppe. Die Anzahl der förderbaren Studienplätze stieg von 2019/20 um rund 2.800 auf 44.795 im Studienjahr 2023/24 an, im gleichen Zeitraum nahmen jedoch auch die nicht belegten Studienplätze um rund 1.700 auf 2.548 zu. Somit seien nur rund 40 Prozent der geplanten Steigerung der Studienplätze umgesetzt worden. Die nicht „verbrauchten“ Fördermittel wuchsen damit von 1,55 Millionen Euro im Studienjahr 2019/20 auf 19,79 Millionen Euro im Studienjahr 2023/24.

Das Ministerium stimmte im darauf folgenden Entwicklungsplan für die Jahre 2023/24 bis 2025/26 trotz rückläufiger Auslastung einem weiteren Ausbau der Studienplätze zu, bemängelt der Rechnungshof. Er empfiehlt daher, den „Ausbau des FH-Sektors evidenzbasiert und abhängig vom tatsächlichen Auslastungspotenzial“ festzulegen. Das Ministerium solle gemeinsam mit den FHs das Monitoring der Studiengänge so verbessern, dass Studienplätze optimal ausgenutzt werden können. Auch die Gründe dafür, dass immer mehr Studienplätze vor allem in technischen Fächern nicht besetzt werden, sollen analysiert und die künftigen FH-Entwicklungs- und Finanzierungspläne entsprechend angepasst werden.