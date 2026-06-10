Drei Prozent Defizit. Das ist der Zielwert, dem sich die Bundesregierung in ihrem Doppelbudget bis 2028 verschreibt. Damit will man auch das EU-Defizitverfahren verlassen. Erreichen will sie dies mit Einsparungen von 2,5 Milliarden Euro in den kommenden beiden Jahren, wobei Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) unumwunden zugibt: „Einen Polster haben wir nicht.“ Mit einer insgesamt doppelt so hohen Konsolidierung will man zudem die zusätzlichen Ausgaben und Abgabenkürzungen gegenfinanzieren. Es ist daher nicht nur ein Sparbudget.

Im vergangenen Jahr war die Konsolidierung deutlich kräftiger ausgefallen. Im Vergleich liegt sie bis 2028 bei einem Viertel davon, sagt Marterbauer, „aber es war trotzdem doppelt so schwer“. Das hat mehrere Gründe. Die tiefhängenden Früchte habe man schon 2025 geerntet, die Zinsbelastung ist durch den höheren Leitzins merklich gestiegen, außerdem drängte die ÖVP auf die Lohnnebenkostensenkung um einen vollen Prozentpunkt. „Um die haben wir gekämpft“, sagt Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP).

Die Budgetrede im Livestream

Die geringeren Beiträge, die die Unternehmen ab 2028 an den Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) überweisen werden, kosten den Staat zwei Milliarden Euro pro Jahr. Eine vollständige Kompensation ist vereinbart, die Familienleistungen sollen nicht gekürzt werden. Ein Gutteil der Gegenfinanzierung ist im Budget dargestellt, unter anderem durch eine Erhöhung der Körperschaftssteuer bei sehr hohen Unternehmensgewinnen, ein Teil wird aber aus dem Budgettopf in den FLAF fließen. Da sollen auch die Länder mitzahlen. 210 Millionen Euro werden in das zweite verpflichtende Kindergartenjahr und den Ganztagsschulausbau gesteckt, 310 Millionen Euro fließen bis 2028 in die Pflege, zu Arbeitsmarktförderungen und in die Bekämpfung von Kinderarmut.

Die Steuereinnahmen werden insgesamt steigen – was auch die unteren staatlichen Ebenen freuen dürfte. Laut Marterbauer werden Länder und Gemeinden mit einer halben Milliarde Euro mehr aus dem gemeinsamen Steuertopf rechnen können. Aus Sicht des Finanzministers bedeutet die Senkung der Lohnnebenkosten samt Gegenfinanzierung eine „Verschiebung der Abgabenstruktur“: weniger Steuern auf Arbeit, dafür mehr Abgaben von (finanzstarken) Unternehmen, auf gewisse Vermögenszuwächse (Immobilienertragssteuer) und bei hohen Einkommen (außertourliche Anhebung der Höchstbemessungsgrundlage).

Pensionen sollen auch 2028 nur moderat angepasst werden

Ein Ziel des Doppelbudgets sei es auch, die Finanzierbarkeit sozialer Sicherungssysteme zu gewährleisten. Diese seien „eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften“, so Marterbauer, aber „durch Krisen angeschlagen“. Das betrifft Gesundheit, vor allem aber die Pensionen. Bis 2028 soll allein durch die Pensionsanpassungen ein Sparvolumen von 559 Millionen Euro lukriert werden. Daraus lässt sich schließen, dass auch für 2028 die Erhöhung moderat geplant ist und womöglich unter der Inflationsrate liegen wird, je nachdem wie sich die Teuerung bis dahin entwickelt.

Die Frage der Pensionen gehört zu den mehreren Unsicherheiten in diesem Budget. Eine Glücksspielnovelle ist eingepreist, aber noch nicht akkordiert. Klimaschädliche Förderungen sollen reduziert werden, das Wie muss aber noch verhandelt werden. Die Zukunft der Uni-Finanzierung sowie die Debatte um die Nachfolge der Eurofighter wurde auf Herbst vertagt. Auch die Wehrdienstreform, die bis zu 300 Millionen Euro kosten dürfte, ist vorerst nicht budgetiert. „Sonst hätten wir bis Herbst 2028 nicht mehr zu tun“, sagt Marterbauer mit ironischem Unterton. Für die Streichung von Förderungen gibt es einen klaren Budgetpfad, aber auch das wird noch intensive Debatten auslösen.

Die größte Unsicherheit ist aber die Weltlage. Dennoch überwiegen für Eibinger-Miedl die Vorteile eines Budgets bis 2028. „Wir können damit den Pfad aus dem Defizitverfahren gut darstellen. Das wird auch von der EU sehr positiv gesehen“, sagt die Staatssekretärin. Im Herbst, wenn die Mitgliedstaaten ihre Budgetdaten zur Notifikation nach Brüssel schicken müssen, werde man „pragmatisch beurteilen“, wie die Lage sei, ergänzte Marterbauer. Große Reserven sind in diesem Budget jedenfalls nicht enthalten, sollte sich die konjunkturelle Lage eintrüben. Marterbauer dazu: „Ein bisschen Glück brauchen wir.“