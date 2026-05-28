Mit seinem Kapperl und Shirt passt Gerald nicht so recht zu den Hochschülerinnen, die im Schatten der Stadtparkkastanien die große Unidemo vorbereiten. „Ich bin schon froh, wenn tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen“, stapelt Mary Weitzer, die ÖH-Vorsitzende der Uni Graz, tief. Ordner gehören eingeteilt. Rektoren und Studienvertreter sollen an den Anfang des Zugs, alle Wahlkämpfer ans Ende. „Es ist unsere Demo.“ Valentina Simschitz (ÖH), Eve Losbichler, Helena Fitze, Viktoria Haspl (HTU) und Co. pflichten ihr bei.

Mary Weitzer, ÖH-Vorsitzende der Uni Graz, führte die Kundgebung an © Alexander Danner

Mittfünfziger Gerald reiht sich mittlerweile ein. Schließlich ist er Angestellter in einem Labor und sorgt sich, was die kolportierten 500 Millionen Euro weniger mit den steirischen Universitäten anstellen. „Ich verstehe die Studierenden. Wenn sie jetzt nicht aufstehen, ist das in zehn Jahren alles niedergefahren“, warnt er. Als ob man jetzt aus dem Vollen schöpfen würde. Werkzeug, Laborausrüstung, ... die Budgets seien nicht üppig.

Selma studiert wiederum „Space Sciences“, ohne Nebenjob gehe das ohnehin nicht, erzählt die 26-Jährige. „Warum soll ausgerechnet bei der Bildung gespart werden?“, schüttelt sie ungläubig den Kopf. Nicht nur sie bringt eine Reichensteuer ins Spiel. Ist erst einmal das Sparpaket geschnürt, dann könnte es zu spät sein. „Das wird alle Institute treffen“, ist Unihistoriker Gerald Lamprecht überzeugt. „Die geplanten Kürzungen sind keine Reform, sondern ein Rückschritt, den wir nicht mitmachen“, betont MedUni-Rektorin Andrea Kurz.

„Warum soll ausgerechnet bei der Bildung gespart werden?“ Selma (Mitte) mit Nermien und Selina © Alexander Danner

Die Polizei war auf circa 3000 Menschen zum Demostart im Stadtpark eingestellt. Doch als die ersten am Ziel vor dem Rathaus ankommen, haben sich die letzten noch nicht in Bewegung gesetzt. Der Grazer Hauptplatz ist nahezu „Meisterfeier-voll“. Mindestens 5000 Personen protestieren. 6500 sollten die Hochschülerschaften später sagen. Ein starkes Zeichen. „Wir müssen aufzeigen, sonst bremsen sie den Standort auf Jahrzehnte aus“, lässt sich Leobens Montanuni-Vize-Rektor Thomas Prohaska gerne mitreißen.

An der Grazer Burg vorbei schlängelte sich der Demo-Zug © Alexander Danner

„Sie haben die Rechnung ohne uns gemacht“, feuert ÖH-Vorsitzende Weitzer die Teilnehmer vom Erzherzog-Johann-Brunnen aus an. „Wir sind keine Belastung für euer Budget“, erntet Helena Fitze, Vorsitzende der HTU, Applaus. Als Georg Schulz (Kunst-Uni) davor warnt, dass Graz seine besten Lehrenden und Studierenden verlieren könnte, wenn so ein Sparpaket kommt, hörte man das Pfeifkonzert bis ins Rathaus hinein.

Dass die Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner die Causa mittlerweile auf Herbst vertagt hat, kann die Anwesenden nicht beruhigen. Die Bundesregierung würde die dringenden Fragen aufschieben, so der Tenor. „Die Perspektive wird im Herbst nicht besser sein. Es braucht Klarheit für den Finanzierungspfad“, drängt Uni-Graz-Rektor Peter Riedler. Das Sparpaket stehe bloß für „Strategielosigkeit und Zukunftsvergessenheit“, wirft er der Politik vor.

Selbst Horst Bischof, dessen TU andere Hochschulen im Aufstellen der „Drittmittel“ um Längen schlägt, ist keineswegs gelassen. „Wir brauchen dafür vorher ein Globalbudget, brauchen eine Laborausstattung“, zählt der Rektor auf. Er ist auf harte Verhandlungen eingestellt. „Wir werden dafür gut aufgestellt sein“.