Fragen zum Budget weicht Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) aktuell aus. Bis Ende 2027 sei die Finanzierung der Hochschulen gesichert, bis Herbst würden dann auch die Leistungsvereinbarungen bis 2030 stehen. Pläne, wonach das Hochschulbudget für die Jahre 2028 bis 2030 geringer ausfallen dürften als in der aktuellen Dreijahresperiode hatten in den vergangenen Wochen für Unruhe in Österreichs Rektoraten gesorgt. Bei einem Pressetermin am Montag sprach die Wissenschaftsministerin lieber über inhaltliche Reformpläne, von einer Möglichkeit von Teilzeitstudien bis hin zum Ende von Kettenverträgen an Universitäten. Auch sollen neue „Wissenschaftsregionen“ die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Unis und Fachhochschulen verbessern.

Künftig solle der Grundsatz „Ein Standort – ein Studium“ gelten, kündigt Holzleitner an. Das umfasse nicht nur den Unisektor allein, sondern ebenso die Fachhochschulen. Die Zukunft liege in gemeinsamer Infrastruktur und gemeinsamen Studienangeboten. Als Beispiel nannte sie etwa die TU Austria (ein informeller Zusammenschluss der Technischen Universitäten Wien und Graz sowie der Montanuni Leoben) oder die Naturwissenschaften Graz (eine Kooperation zwischen Uni Graz und TU Graz).

Flexiblere Angebote für berufstätige Studierende

Für Personen, die neben ihrem Studium arbeiten oder Betreuungspflichten haben, soll die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums für Erleichterungen und mehr erfolgreiche Abschlüsse sorgen. Ein konkretes Modell müsse erst ausgearbeitet werden, doch soll bereits am Beginn des Studiums geklärt sein, ob diesem in Teil- oder Vollzeit nachgegangen werden soll. Mehr als zwei Drittel der Studierenden seien berufstätig, „die Menschen sollen sich nicht an das Hochschulsystem anpassen, sondern das System an die Menschen“, sagt die Ministerin. Der öffentliche Sektor trage hier Verantwortung, denn derzeit müssten Studierende für flexiblere Angebote häufig auf den privaten Sektor ausweichen.

Für Beschäftigte an den Universitäten will Holzleitner einen Paragraphen abschaffen, der derzeit über eine komplexe Regelung Kettenverträge ermöglicht. Im allgemeinen Arbeitsrecht ist eine mehrmalige Aneinanderreihung von befristeten Verträgen ohne sachliche Rechtfertigung nicht zulässig – im Universitätsgesetz wird allerdings eine Ausnahme gemacht. „Eine gewisse Flexibilität ist notwendig und gehört zum Sektor, aber kann man das nicht über das reguläre Arbeitsrecht regeln?“, sagt die Ministerin.

Aus für Kurienmodell an Universitäten

Verschlankt werden sollen die Leistungsvereinbarungen zwischen Ministerium und Universitäten. In diesen Verträgen werden die Leistungen der Unis einerseits und des Bundes andererseits (v.a. die Finanzierung) festgelegt. Privatuniversitäten wiederum sollen keine öffentlichen Finanzierungen erhalten – derzeit werden diese oft über Leistungen der Länder finanziert. Wer öffentliche Mittel erhalte, „muss auch Teil der nationalen Hochschulsteuerung werden“, sagt Holzleitner.

Ebenfalls fallen soll das Kurienmodell an den Universitäten. Dieses teilt die unterschiedlichen universitären Gruppen in unterschiedlich starke „Kurien“: In den jeweiligen Gremien – vor allem im Senat – sind die Professoren am stärksten vertreten, während sich Mittelbau (z.B. Dozentinnen oder Assistenten), Studierende und allgemeines Personal den Rest teilen. Künftig soll es ein Faculty-Modell wie in Skandinavien oder im angloamerikanischen Raum geben. Dabei werden Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die ein über Forschungsleistung definiertes Qualifikationsniveau erreicht haben, zu einer einheitlichen Gruppe zusammengefasst. Änderungen soll es auch in den Leitungsstrukturen der Universitäten geben: Die Senate sollen eine stärkere Rolle bei strategischen Entscheidungen der Unis bekommen, umgekehrt die Universitätsräte sich auf ihre Kontrollfunktionen beschränken.

Fertige Strategie Anfang 2027

Über den Sommer soll nun an Detailkonzepten gefeilt und im Herbst weitere Diskussionsforen abgehalten werden. Die fertige Hochschulstrategie soll dann im ersten Quartal 2027 präsentiert werden. Zuletzt hatten die Universitätenkonferenz (uniko) und die Privatuniversitätenkonferenz ihre Mitarbeit an der Strategie aus Protest gegen mögliche Sparmaßnahmen ausgesetzt.