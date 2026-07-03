Ein Kribbeln ist spürbar: „Seit Ende Februar habe ich mich für den heutigen Tag vorbereitet und gelernt. Etwas nervös werde ich schon, wenn ich auf die vielen Leute sehe“, schildert Emilie Glatz (19) aus Kapfenberg ihre morgendliche Gefühlslage. Sie blickt auf eine Menschentraube, die sich vor der Grazer Stadthalle gebildet hat. Alles Konkurrenten, irgendwie. Denn für den Monster-Test angehender Medizin-Studenten sind allein in Graz 2824 Kandidatinnen und Bewerber (2025: 2617) vorangemeldet gewesen. Sie ringen um freie 382 Studienplätze in der Humanmedizin, 24 sind den künftigen Zahnärzten vorbehalten.

Österreichweit treten bis zu 16.880 Personen am Freitag zum Aufnahmetest für das Medizinstudium an. In einer mehrstündigen österreichweit einheitlichen Prüfung werden 1950 Studienplätze für Human- bzw. Zahnmedizin an den Medizin-Unis Wien, Graz und Innsbruck bzw. der Medizin-Fakultät Linz vergeben.

Aufnahme-Test: Zwischen bangen und hoffen

In Graz versucht Fanny Glock aus Spittal an der Drau ihr Glück. Im wahrsten Sinne des Wortes, die 19-Jährige ist eine von wenigen, die kurz vor Beginn der Prüfung ganz entspannt an der Wand der Stadthalle lehnt. „Ich hatte heuer erst die Matura, gehe es locker an, habe nicht viel gelernt. Ich nehme das eher als Generalprobe für das nächste Antreten.“ Johannes Haubentrath aus Braunau (19) hingegen ist „schon nervös, seit Jänner lerne ich, es ist mein zweites Antreten“. Wenn es heute klappen sollte, käme der Oberösterreicher seinem Berufswunsch Dermatologe ein erstes Stück näher. Das Ziel Zahnärzin hat sich Anja Schaffler (18) aus Anger bei Weiz auf die Fahnen geheftet. Glücksbringer hat sie für den Aufnahmetest keinen mit, denn: „Ich weiß, dass alle in meiner Familie heute an mich denken, das hilft mir mehr.“ Und: „Die Wahrscheinlichkeit, unterzukommen ist gering. Aber die Hoffnung ist da.“

Schriftlicher Test in der Stadthalle

Erfahrungsgemäß kommen rund 80 Prozent der Angemeldeten auch tatsächlich zum schriftlichen Test. Bei diesem werden vor allem Wissen aus medizinisch relevanten Fächern (v.a. Biologie, Chemie, Physik, Mathematik) und kognitive Fähigkeiten (u.a. Merkfähigkeit, Implikationen erkennen) abgefragt. Zehn Prozent des Ergebnisses hängen vom Testteil Textverständnis ab, ebenso viel vom Teil Emotionen erkennen und soziales Entscheiden.

Wer sich um einen „gewidmeten“ Studienplatz bewirbt, muss beim Test eine geringere Punktezahl erreichen, aber im Gegenzug nach dem Abschluss eine gewisse Zeit bei einer öffentlichen Institution (Österreichische Gesundheitskasse, Verteidigungsministerium etc.) etwa als Kassen-, Spitals-, Militär- oder Amtsarzt arbeiten. Mindestens 95 Prozent der Studienplätze in der Humanmedizin sind EU-Bürgerinnen und -Bürgern und 75 Prozent der Plätze Studienwerberinnen und -werbern mit einem österreichischen Maturazeugnis vorbehalten.