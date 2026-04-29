Für einen Paukenschlag in der Branche der Erneuerbaren Energie sorgte im Herbst 2025 die Insolvenz der Sun Contracting-Gruppe in Linz, die damals eines der größten Solarenergieunternehmen Europas war. Die Passiva des Anbieters von Photovoltaik- und Energielösungen betrugen 47 Millionen Euro. Nun werden die übrig gebliebenen Lagerbestände aus dem Unternehmen vom weststeirischen Auktionshaus ÖVG Versteigerungs GmbH mit Sitz in Voitsberg online versteigert.

Start mit Büroausstattung

ÖVG hat die Waren aus der Insolvenzmasse herausgekauft und bietet sie in zwei Auktionen an. Bereits am Montag, 4. Mai, wird der Zuschlag im Rahmen der Versteigerung der Büroausstattung erteilt. In rund 400 Posten werden Monitore, Tastaturen oder auch Werbematerial wie Kaffeetassen und Roll-ups versteigert. Die Posten dieser Versteigerung befinden sich am ÖVG-Standort in Voitsberg zur Abholung.

Die Geschäftsführer Claus Deutsch und Rupert Oswald (von links) von der ÖVG Versteigerungs GmbH mit Sitz in Voitsberg © ÖVG

Mit großer Spannung erwartet wird die gerade gestartete Hauptauktion der Lagerbestände von Sun Contracting. „Da haben wir insgesamt rund 2000 Posten, darunter hunderte Wechselrichter beginnend bei Anlagen für kleine Haushalte bis hin zu großen Anlagen für Solarparks. Für Paneele gilt dasselbe. Bei den größten Positionen handelt es sich um ganze Sattelschlepper voller Photovoltaik-Paneele“, berichtet Rupert Oswald, der gemeinsam mit Claus Deutsch die Geschäftsführung der ÖVG Versteigerungs GmbH bildet.

Insgesamt werden in der Online-Auktion Photovoltaik-Module mit einer Leistung von 9 Megawatt angeboten. „Aufgrund des vielschichtigen Angebots ist die Auktion für alle interessant, von privaten Haushalten über Unternehmen bis hin zu Investoren, die einen Solarpark errichten wollen“, sagt Oswald. Die gesamten Artikel dieser Auktion befinden sich am Lagerstandort der Sun Contracting in der Helmholtzstraße in Linz, wo man die angebotenen Positionen am 18. Mai von 10 bis 13 Uhr auch persönlich besichtigen kann. Der Zuschlag für den ersten Artikel wird am 19. Mai um 9 Uhr erteilt, für die letzte Position dieser Auktion fällt der Hammer dann am 20. Mai um kurz nach 18 Uhr. Wichtig zu wissen: Einige Positionen mit knapp 500 PV-Paneelen der Marke Phono Solar, die aus 16 Paletten bestehen und rund 20 Tonnen schwer sind, befinden sich an einem abweichenden Standort gelagert: in Annaburg in Deutschland.

© ÖVG

Rund zwei Wochen lang wurde die Auktion vom ÖVG-Team vorbereitet. „Wir haben darin natürlich viel Erfahrung und die Artikel aus dem Lagerbestand waren sehr gut dokumentiert, deswegen hat sich der Aufwand für uns im Rahmen bewegt“, so Oswald. Außergewöhnlich sei aber die Anzahl der Posten und vor allem das Volumen der Auktion von rund einer Million Euro.

Große Landmaschinen-Auktion

Auch eine weitere besondere Versteigerung führt das weststeirische Auktionshaus derzeit durch: In der großen, österreichweiten Landtechnik-Auktion gibt es vom Mulcher über Pflug, Güllefass oder Säkombination bis hin zu großen Traktoren der Marken New Holland, John Deere oder Steyr alles, was das Agrarherz höher schlagen lässt. Der Zuschlagstag ist der 17. Mai.