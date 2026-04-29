Ab Mittwoch wird ein Liter Benzin außerhalb von Autobahnen und Schnellstraßen in Slowenien um drei Cent teurer und kostet dann 1,635 Euro. Der Preis für einen Liter Diesel sinkt allerdings um 2,8 Cent auf 1,708 Euro.

Damit wird eine Tankfüllung (60 Liter) in Slowenien um wenigstens 13 Euro und 26 Cent günstiger als etwa an einer Tankstelle in Klagenfurt, wo man am Dienstagnachmittag zumindest 1,929 Euro für einen Liter Diesel zahlen musste.

Gültig bis Montag

Die neuen Preise in Slowenien gelten bis Montag, wie das Ministerium für Umwelt, Klima und Energie am Dienstag mitteilte. Die Verbrauchssteuern für Diesel und Heizöl befinden sich bereits auf dem niedrigsten zulässigen Niveau. Ohne Preisregulierung und ohne Befreiung von der Umweltsteuer schätzt das Ministerium, dass die Kosten für einen Liter 95-Oktan-Benzin etwa bei 1,801 Euro und 1,891 Euro für einen Liter Diesel liegen würden.

Die Preise für regulierte Erdölprodukte werden in Slowenien anhand einer Methodik berechnet, die sich an der Entwicklung der Erdölproduktpreise auf dem Weltmarkt und dem Wechselkurs zwischen Dollar und Euro orientiert. Seit dem 24. März werden die Modellpreise auf Basis von Sieben-Tage-Durchschnittspreisen berechnet und wöchentlich angepasst. Zuvor erfolgte die Anpassung alle 14 Tage.