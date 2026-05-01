In der norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien hat die Spargelsaison ihren Höhepunkt erreicht – und mit ihr eine Reihe traditionsreicher Feste. Eines der ältesten davon findet derzeit in Tavagnacco, nördlich von Udine, statt. Die mittlerweile 88. Ausgabe des Spargelfestes lockt noch bis 3. Mai sowie am 9. und 10. Mai zahlreiche Besucher an.

Bereits am vergangenen Wochenende wurde die Veranstaltung feierlich eröffnet – stilecht mit der friulanischen Hymne „Vilote dai sparcs“, einem eigens dem Spargel gewidmeten Lied. Tausende Gäste strömten auf das weitläufige Festgelände, das täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet ist und mehrere gastronomische Hallen umfasst.

Vielfältige Auswahl

Schon am Eingang werden Besucher von einem überdimensionalen Notenblatt mit Text und Melodie des Spargellieds empfangen. Im Zentrum des Geschehens steht jedoch die Kulinarik. Frisch zubereitete Spargelgerichte dominieren das Angebot. Gekocht wird direkt vor Ort. Die Auswahl an Speisen ist vielfältig: Spargel wird unter anderem als Suppe, Risotto oder in einem Nudelauflauf mit reichlich Béchamelsauce serviert – in Italien als „Pasticcio di crespelle“ bekannt. Weitere Varianten sind Kombinationen mit Prosciutto aus Sauris, als Eierspeise oder im traditionellen Frico, einem käsehaltigen Kartoffelauflauf, der mit Polenta gereicht wird. Klassisch gibt es die Spargelstangen auch mit Parmesan, hart gekochtem Ei und Semmelbröseln.

Der Eintritt zum Fest ist frei, die Speisen kosten im Schnitt rund sieben Euro. Bezahlt wird vorab an der Kassa, bevor man sich bei der Essensausgabe anstellt. Getränke müssen separat geholt werden. Neben dem kulinarischen Angebot sorgen über 300 Mitarbeiter für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Kinderattraktionen und Konzerten. Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, steht eine bewachte Wiese direkt neben dem Festgelände als Parkplatz zur Verfügung.