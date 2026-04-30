Es ist eine Maßnahme, die wirkt: Darin sind sich die Bezirkshauptmannschaft Murtal und die Polizei einig. Seit 11. Februar gilt auf der unfallträchtigen Kreuzung zwischen der B 317 und der B 114 in St. Peter ob Judenburg eine 50er-Beschränkung. Wie berichtet kam es im ungewöhnlich geregelten Kreuzungsbereich immer wieder zu Problemen, nach mehreren teils schweren Unfällen forderten Anrainer eine Entschärfung.

Die neue Beschränkung hat nun genau zu dieser gewünschten Entschärfung geführt, bestätigt Bezirkshauptfrau Nina Pölzl: „Die Unfälle haben sich reduziert, das Ziel wurde damit erreicht.“ Seit Einführung des 50ers ist kein einziger Verkehrsunfall mit Personenschaden passiert, schildert auch Marcus Gassner, Verkehrsreferent des Bezirkspolizeikommandos. „Auch die Bevölkerung ist sehr froh darüber, wir bekommen ausschließlich positive Rückmeldungen.“ Der 50er bleibt somit fix bestehen.

Marcus Gassner: „Bevölkerung ist froh darüber“ © KLZ / Josef Fröhlich

460 Übertretungen

Nicht ganz so glücklich dürften indes einige Autofahrer sein, die der 50er offenbar kalt erwischt hat. Die intensiven Kontrollen der Polizei zeigen Wirkung: 460 Übertretungen wurden seit Mitte Februar registriert, rechnet Gassner vor. „Am Anfang gab es so gut wie täglich Kontrollen. Alleine in den ersten zwei Wochen haben wir 231 Übertretungen festgestellt.“

Von den bis dato 460 Übertretungen entfallen 290 auf Organmandate und 170 auf Anzeigen an die Behörde, in diesen Fällen war eine Anhaltung vor Ort nicht möglich. Extreme Geschwindigkeitsübertretungen wurden übrigens keine gemessen, „die meisten fuhren zwischen 70 und 80 km/h“, so der Verkehrsreferent. Vor dem 50er galt im Bereich eine 70er-Beschränkung.

Kontrolliert wird meist im Bereich der Tankstelle (links im Bild) © KLZ / Sarah Ruckhofer

Durchgeführt werden die Kontrollen von der Polizeiinspektion Judenburg und der Bezirksverkehrsdienstgruppe Murtal. Auch weiterhin wird laufend kontrolliert werden, verspricht Marcus Gassner. „Wir haben uns dabei nie versteckt, sondern stehen gut sichtbar im Bereich der Tankstelle. Wichtig ist, dass dort keine schweren Unfälle mehr passieren. Die Maßnahmen wirken also.“