Wenn Rechnungen zur Belastung werden und sich finanzielle Probleme zuspitzen, geraten viele Menschen schnell an ihre Grenzen. Genau hier setzt die TV-Sendung „Schluss mit Schulden“ an, die am 5. Mai in eine neue Staffel startet – und dabei auch einen Fall aus Osttirol in den Mittelpunkt rückt.

Im Mittelpunkt steht Finanzexperte Franz Kurz, der Menschen in schwierigen Lebenssituationen begleitet. Er hilft dabei, Ordnung in finanzielle Schieflagen zu bringen und zeigt Wege zurück in ein stabiles Leben. Die Fälle, die dabei vorgestellt werden, könnten unterschiedlicher kaum sein – sie haben jedoch eines gemeinsam: Schulden bringen die Betroffenen an den Rand ihrer Existenz. Bereits in den ersten Folgen wird deutlich, wie schnell ein Leben aus dem Gleichgewicht geraten kann. Eine Wienerin etwa sieht sich nach einer folgenschweren Entscheidung mit hohen Strafzahlungen konfrontiert. Ein anderer Fall zeigt, wie ein Mann durch Internetbetrug sein gesamtes Erspartes verliert.

Josef (53) aus Osttirol kämpft trotz harter Arbeit als Landwirt und Fabriksarbeiter mit einem hohen Schuldenberg © PULS 4

Landwirt aus Osttirol im Fokus

Besonders eindrücklich ist die Geschichte von Josef (53) aus Osttirol. Der Landwirt aus dem Raum Lienz arbeitet zusätzlich in einer Fabrik, oft rund um die Uhr – und kommt dennoch finanziell nicht mehr über die Runden. Naturereignisse und steigende Kosten haben seine Situation verschärft, die Schulden belaufen sich mittlerweile auf 170.000 bis 200.000 Euro.

Franz Kurz nimmt sich des Falls an und prüft mögliche Auswege: Im Raum stehen etwa der Verkauf einer Wiese oder die Vermietung bislang ungenutzter Selbstversorgerhütten. Ob und wie Josef den Weg aus der Schuldenfalle schafft, in der zweiten Folge von „Schluss mit Schulden“ am 12. Mai um 21.20 Uhr auf JOYN und PULS 4 gezeigt.