Sie ist gewöhnlich eher an den Küsten Großbritanniens, Irlands und der Türkei beheimatet, in den letzten Jahren aber auch in der Adria immer häufiger zu sehen: die Kompassqualle. Nun ist das Tier zwischen Vrsar, Porec und Rovinj aufgetaucht, wie das kroatische Portal morski.hr berichtet.

Die Qualle hat einen flachen, rundlichen Schirm (oft bis etwa 30 cm Durchmesser), der gelblich bis bräunlich ist. Auffällig sind die dunklen, V-förmigen Streifen auf dem Schirm, die wie die Linien eines Kompasses aussehen – daher der Name. Am Rand hängen viele lange, feine Tentakel sowie mehrere längere Mundarme.

Obwohl sie in den Frühlingsmonaten etwas häufiger auftreten können, erreichen nur wenige Exemplare die Geschlechtsreife und überleben bis zum Sommer. Diese Quallenart gehört zu den Quallen mit Nesselzellen an ihren Tentakeln. Experten betonen, dass die Berührung einer Kompassqualle zwar nicht lebensbedrohlich ist, der Kontakt mit ihr aber sehr unangenehm sein kann.

Auch am Strand nicht berühren!

Die Tentakel besitzen Brennzellen, die bei Hautkontakt Gift freisetzen. Dies führt zu sofortigen Schmerzen, Rötung, Brennen und manchmal zu Schwellungen oder Blasenbildung der Haut. In seltenen Fällen sind auch Atembeschwerden möglich. Selbst wenn die Qualle am Ufer tot zu sein scheint, sollte man sie nicht berühren. Die Nesselzellen könnten noch aktiv sein.