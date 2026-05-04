Radegunder Straße/Hans-Auer-Gasse: Die Errichtung einer Wasserleitung sorgt ab dem 4. Mai – und voraussichtlich bis zum 30. Juni – für die Sperre eines Fahrstreifens. Und für die Regelung des Verkehrs durch einen Posten in der Zeit von 8 bis 16 Uhr.

Stattegger Straße 127a: Nach Grabungen im Vorjahr kommt es hier ab dem 4. Mai zur „definitiven Wiederinstandsetzung“. Also wird auch hier der Verkehr händisch geregelt – „während der Arbeitszeiten“ und bis 15. Mai.

Südgürtel (Unterflurtrasse)/Richtung Puntigam: Wegen einer Generalreinigung und Servicearbeiten ist der Tunnel in der Nacht von 6. auf 7. Mai gesperrt – in der Zeit von 19.30 Uhr abends bis 5 Uhr früh. In Richtung St. Peter erfolgt die Sperre zu Reinigungszwecken in der Nacht von 11. auf den 12. Mai.

Grabengürtel: Auch hier rückt man zur Generalreinigung an, allerdings führt das zu einer Totalsperre in beide Fahrtrichtungen – in der Nacht von 7. auf 8. Mai zwischen 18.30 und 5 Uhr früh.