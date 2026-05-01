Es war ein frostiger Start in den Wonnemonat Mai, den viele Kärntner am Feiertag erlebten: In der Nacht auf Freitag sank die Temperatur in weiten Teilen beider Regionen unter den Gefrierpunkt – und das nicht nur in den klassischen Kältelöchern, sondern auch in vielen Bezirkshauptstädten.

Meteorologe David Kaufmann von Tauernwetter © Tauernwetter.at

Laut Wetterdienst Tauernwetter hatte es um 6 Uhr in Weitensfeld minus 4,5 Grad. In Mallnitz fiel das Thermometer auf minus 2,7 Grad, in Völkermarkt auf minus 2,1 Grad. Auch Hermagor mit minus 1,3 Grad und Spittal an der Drau mit minus 0,7 Grad sind in den Frostbereich gerutscht. In Osttirol war St. Jakob im Defereggen mit minus 2,7 Grad der kälteste Ort. In Sillian gab es minus 0,5 Grad, in Döllach wurde mit genau 0,0 Grad der Gefrierpunkt erreicht.

In Bodennähe war die Luft auch in der Kärntner Landeshauptstadt und in Lienz unter null Grad. „Wer in der Früh ins Auto gestiegen ist, musste vielerorts erst einmal die Scheiben freikratzen“, sagt Meteorologe David Kaufmann. Wer am Freitag um 9 Uhr bei der Eröffnung des Klagenfurter Strandbades vor Ort war, fröstelte bei 8,2 Grad. Auch am Samstag und Sonntag ist noch mit Morgenfrost zu rechnen.

Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann © KLZ / Ubimet

Andererseits geht es im Tagesverlauf mit den Temperaturen rasch bergauf, heizt ein Hoch namens „Winfried“ den Kärntnern und Osttirolern an diesem Wochenende ordentlich ein. „Es wird von Tag zu Tag wärmer. Am Freitag werden 20 Grad erreicht, am Samstag dann schon zwischen 24 und 26 Grad und am Sonntag im Rosental, in Villach oder im Drautal bis zu 27 Grad“, erklärt Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. Damit wird es in Kärnten und Osttirol deutlich schöner und wärmer als an der Adria.

Wie geht es mit der Frostgefahr bis zu den Eisheiligen (11. Mai bis 15. Mai) weiter? „Bis Mitte Mai ist das Risiko immer gegeben. Ich sehe es aber nur in Hochtälern über 1000 Metern. Anderenorts werden sich die Frühtemperaturen bei 8 bis 9 Grad einpendeln. Die Höchstwerte sinken auf 20 Grad und Mitte nächster Woche wird es ein paar Schauer und Gewitter geben“, so Zimmermann.