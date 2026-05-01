Spätestens um 6 Uhr beginnt der Arbeitstag, um 22 Uhr findet er sein Ende – dazwischen liegen unter anderem Gästebewirtung, das Kümmern um und das Inschusshalten von Quelle und Haustechnik, Materialtransport, Buchhaltung. „Als Chefin kommt man ordentlich dran“, sagt Katharina Wallner lachend. Gemeint ist ihre Tätigkeit als Pächterin der auf etwas mehr als 1600 Metern Seehöhe gelegenen Austriahütte in Ramsau am Dachstein.

In wenigen Wochen startet die Niederösterreicherin in ihren zweiten Sommer im Dachsteingebiet. In den Jahren 2023 und 2024 hat sie bereits das Dachsteinmuseum, das sich in der Hütte findet, betreut – als die bisherigen Pächter der Hütte ihre Hüte genommen haben, hat sich Wallner gedacht, an ihre Stelle zu treten, „trau ich mich“.

„Nicht unvorbereitet antreten“

Und nach dem Ablegen der Befähigungsprüfung Gastgewerbe – „ich wollte das Ganze nicht unvorbereitet antreten“ – war sie die neue Chefin auf der Schutzhütte des Alpenvereins Austria. Eigentlich ist die 47 Jahre alte Niederösterreicherin aus dem Bezirk Mödling ja Hebamme. Wie kommt man dann auf eine Schutzhütte im Dachsteingebiet? „Wir sind schon ein bisschen Kinder der Berge, auch wenn wir am flachen Land aufgewachsen sind. Wir sind mit unseren Eltern immer viel unterwegs gewesen, und kennen die Hütte schon ewig“, erklärt Wallner. „Wir“, das sind sie und ihre Schwester Barbara.

Die wiederum ist nicht nur Psychologin, sondern auch „leidenschaftliche Köchin und eine gesellige Person“, wie sie sagt. „Als das mit der Hütte gekommen ist, hab ich mir gedacht, es wäre cool, da einzusteigen und der Kathi zu helfen“. Weil sie gerade nach 20 Jahren ihre Praxis aufgegeben hatte, hätte der Zeitpunkt nicht besser sein können.

„Ich habe in der Küche gestartet und dann immer mehr Aufgabenbereiche übernommen“, sagt Barbara Wallner. Sie ist jetzt in einem Krankenhaus beschäftigt, verbringt aber ihren Urlaub auf der Austriahütte. „Sie macht das unentgeltlich. Das ist schon ein Wahnsinn, wenn das wer für andere macht“, streut ihr Schwester Katharina Blumen. Mit den beiden Niederösterreicherinnen arbeitet ein internationales Team. „Voriges Jahr haben wir zwei Argentinierinnen, eine Nepalesin und eine Deutsche bei uns gehabt, heuer kommt ein Teil von ihnen wieder, der andere Teil ist neu.“

Schwester Barbara hilft in ihrem Urlaub auf der Hütte © privat

„Mögen vielseitige Tätigkeiten“

Die beiden Schwestern „arbeiten sehr gerne, wir sind leistungsbereit und mögen vielseitige Tätigkeiten“, sagen sie. Katharina Wallner hat überhaupt gleich „mehrere Bälle in der Luft“. Die freipraktizierende Hebamme unterrichtet an Hochschulen, hat ein Buch geschrieben, macht freiberufliche Visiten, moderiert „immer mal wieder“ und hat mit ihrer Schwester auch schon gemeinsame Projekte aufgezogen. „Wir haben etwa 25 Jahre lang ein Eltern-Kind-Zentrum gehabt. Es gefällt uns, etwas aufzubauen.“

Und wenn Katharina Wallner etwas macht, „dann mit Fundament. Ich probiere nicht einfach etwas aus, sondern hole mir die Fachlichkeit. Auch bei der Hütte ist die Idee, dass das nachhaltig und für längere Zeit funktioniert“. Aber: „Wenn ich damit nicht glücklich sein sollte, nehme ich mir die Freiheit, das wieder loszulassen.“

Die Vorfreude auf die neue Saison ist groß © privat

Dafür spricht jetzt aber nichts. Demnächst wird die Hütte gemeinsam mit Familie und Freunden aus dem Winterschlaf geholt, die Vorfreude auf die neue Saison ist groß – auch auf „die Leute, die schon Freunde geworden sind“, sagt die Pächterin. „Kathi hat viele Menschen kennengelernt, die Ramsauer haben uns gut aufgenommen. Man kann an einem neuen Ort ein neues Zuhause finden. Deshalb ist das Wiederkommen schön“, ergänzt ihre Schwester.