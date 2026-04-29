Nach sonnigen und warmen Tagen steht Kroatien ein Wetterumschwung mit deutlichem Temperatursturz und starkem Wind entlang der Adriaküste bevor. Für Donnerstag gab der Wetterdienst DHMZ eine orange Warnung aus.

Im Laufe des Dienstagnachmittags wird die Bewölkung in Kroatien zunehmen. Im Landesinneren können lokal starke Gewitter auftreten, entlang der nördlichen Adriaküste ist ab den Abendstunden mit Bora zu rechnen. Der Mittwoch wird verbreitet bewölkt, lokal regnerisch und deutlich kühler als die Tage zuvor. Die Tageshöchstwerte entlang der nördlichen Adriaküste werden bei 17 bis 18 Grad liegen.

Wetterwarnung

Bis einschließlich Donnerstag kann es durch die Bora zu Behinderungen im Straßenverkehr entlang der Küste und beim Fährverkehr kommen. Besonders stark könnte der Wind im Velebit-Kanal südlich von Rijeka werden. Dienstag und Mittwoch rechnen die Meteorologen mit Sturmspitzen bis 75 km/h. Für Donnerstag wird eine orange Warnung ausgegeben, der Sturm könnte entlang der Adriaküste, in Kvarner und dem Velebit Kanal Geschwindigkeiten bis 100 km/h erreichen. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 15 Grad.

Wetterberuhigung wird ab Freitag erwartet. Im Laufe des Tages wird der Wind nachlassen und nur mehr leicht bis mäßig wehen. Samstag und Sonntag werden sonnig und großteils wolkenlos. Die Temperaturen werden bis zum Sonntag auf Höchstwerte bis 21 Grad steigen.