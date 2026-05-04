Über Gläubigerantrag wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über das Unternehmen von Amir Gutschi aus Grafenstein eröffnet. Das geben die Kreditschutzverbände KSV1870 und der AKV am Montag, 4. Mai, jeweils in einer Aussendung bekannt. Gutschi hat sein Unternehmen im April 2013 gegründet und beschäftigt sich seitdem mit Hausbetreuungstätigkeiten, Maler- und Anstreicherarbeiten, Gebäudereinigungen sowie mit der Vermittlung von Werk- und Dienstleistungsverträgen.

Noch viele offene Fragen

Die Höhe der Passiva wie auch die der Aktiva ist den Kreditschutzverbänden derzeit noch nicht bekannt. Zu den Hintergründen der Insolvenz liegen ebenfalls noch keine Informationen vor. Von der Insolvenz sind in Summe fünf Dienstnehmer betroffen.

Etwaige Gläubigerforderungen können bis zum 11. Mai – das ist die gerichtliche Anmeldefrist – angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Christian Bauer bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet dann am 16. Juni statt.