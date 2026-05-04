Nur wenige Minuten, nachdem Conny Hütter bekannt gegeben hatte, dass sie auch in der kommenden Saison fahren wird, gab der ÖSV am Montag den Kader für den kommenden Winter bekannt. Insgesamt wurden dabei 350 Athletinnen und Athleten nominiert – in elf verschiedenen Sparten. Auf 212 Männer kommen 138 Frauen in den Kadern (Nationalteam, A-Kader, B-Kader, C-Kader).

Bekannte Namen fehlen

Wie schon in der Vergangenheit bildet Ski Alpin die größte Spalte mit 94 Aktiven (52 Männer/42 Frauen). Es folgen Skispringen (40), Biathlon (38), Snowboard (35) und die Nordische Kombination. Jüngste im ÖSV-Team ist Skispringerin Amy Dögl mit 15 Jahren. Snowboard-Ass Claudia Riegler ist mit 52 Jahren die routinierteste Athletin im Kader.

Vor allem bei den Ski-Männern gab es im Vergleich zum Vorjahr auch einige prominente Streichkandidaten. So besitzt das Quartett Max Franz, Otmar Striedinger, Daniel Danklmaier sowie Adrian Pertl keinen Kaderstatus mehr. Letzterer darf aber mit der Mannschaft trainieren. Wie es für sie konkret weitergeht, ist derzeit noch offen. Ein Name, der vielversprechend klingt, ist Romy Sykora. Die Tochter von Ex-Technikspezialist und ORF-Experten Thomas Sykora scheint im C-Kader der Alpinen auf.

ÖSV-Kader Ski Alpin 2026/27, Frauen:

Nationalteam: Katharina Huber, Cornelia Hütter, Katharina Liensberger, Nina Ortlieb, Mirjam Puchner, Ariane Rädler, Julia Scheib, Katharina Truppe

A-Kader: Nina Astner, Stephanie Brunner, Magdalena Egger, Nathalie Falch, Nadine Fest, Katharina Gallhuber, Lisa Grill, Ricarda Haaser, Lisa Hörhager, Victoria Olivier, Anna Schilcher, Emily Schöpf, Carmen Spielberger

B-Kader: Viktoria Bürgler, Nicole Eibl, Elena Grumer, Pia Hauzenberger, Leonie Raich, Valentina Rings-Wanner, Maja Waroschitz, Leonie Zegg

C-Kader: Elisa Eisner, Hannah Embacher, Hannah Fedrizzi, Emilia Herzgsell, Sarah Huber, Sarah Korak, Elisabeth Kucera, Julia Pechhacker, Johanna Pedrolini, Elena Riederer, Eva Schachner, Romy Sykora, Stella Tschach

ÖSV-Kader Ski Alpin 2026/27, Männer:

Nationalteam: Stefan Babinsky, Stefan Brennsteiner, Manuel Feller, Fabio Gstrein, Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger, Vincent Kriechmayr, Michael Matt, Marco Schwarz

A-Kader: Stefan Eichberger, Lukas Feurstein, Patrick Feurstein, Felix Hacker, Dominik Raschner, Johannes Strolz, Joshua Sturm, Manuel Traninger

B-Kader: Fabian Bachler, Armin Dornauer, Jakob Eisner, Felix Endstrasser, Matthias Fernsebner, Jakob Greber, Matteo Haas, Oscar Heine, Stephan Koch, Christoph Krenn, Florian Neumayer, Lukas Prassrugger, Kilian Prammstaller, Ralph Seidler, Florian Strauss, Asaja Sturm, Luis Tritscher, Adrian Tschach, Vincent Wieser, Moritz Zudrell, Noel Zwischenbrugger

C-Kader: Luca Aschbacher, Niklas Gstrein, Leon Hafner, David Knoflach, Christopher Lisch, Lukas Maier, Johannes Partel, Valentin Pöll, Tim Ranner, Julian Sapl, Justin Wieser, Severin Wieser, Theo Wurzer, Rafael Zangerl

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